अनुराग डोभाल के मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी, बताया अस्पताल में कौन-कौन है साथ और कैसी है यूट्यूबर की हालत

Anurag Dobhal को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं. कभी उन्हें अकेला बताया जा रहा है तो कभी कुछ गलत कमेंट्स किए जा रहे हैं. इन्हीं सब बातों पर अब अनुराग के मैनेजर का जवाब आया है.

अनुराग डोभाल के मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी, बताया अस्पताल में कौन-कौन है साथ और कैसी है यूट्यूबर की हालत
अनुराग डोभाल के मैनेजर ने फेक न्यूज फैलाने वालों की लगाई क्लास
नई दिल्ली:

यूट्यूबर और ‘बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट, अनुराग डोभाल जिन्होंने हाल ही में सुसाइड की कोशिश की थी, अभी हॉस्पिटल में ठीक रिकवर कर रहे हैं. अब उनके मैनेजर रोहित पांडे ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तरह-तरह की बातों से अलग अनुराग अपने इस मुश्किल के समय में अपनी पत्नी रितिका और दूसरे करीबी दोस्तों के साथ हैं. रोहित ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन में एक लंबा नोट लिखा, जिसमें अनुराग के अकेले होने के बारे में फेक वीडियो बनाने वालों को चेतावनी दी गई है. उन्होंने फोटो-शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर लिखा, "जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, प्लीज अंदाजे ना लगाएं और अफवाहों पर यकीन ना करें. सभी करीबी दोस्त और लोग यहां हैं, साथ ही रितिका भाभी भी जो लोग फेक वीडियो बना रहे हैं कि कोई यहां नहीं है वगैरह, मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अफवाहें और नफरत ना फैलाएं."

"और जो फेक वीडियो बना रहे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ व्यूज के लिए गलत न्यूज मत फैलाओ और फैंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को टारगेट ना करें या नफरत न करें. हमारी प्रायोरिटी उनकी हेल्थ और रिकवरी है और कुछ नहीं." रोहित ने फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करने वालों को आगे चेतावनी दी. उन्होंने यह भी बताया कि इंडस्ट्री के कई लोग इस मुश्किल समय में मदद के लिए आगे आए हैं. बस इतना है कि उनमें से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ भी डालने से परहेज किया है.

पोस्ट के आखिर में लिखा था, "साथ ही, उनके सभी दोस्तों ने, जिनमें सेलिब्रिटी दोस्त भी शामिल हैं, हमसे कॉन्टैक्ट किया है, इसलिए प्लीज किसी से नफरत न करें. सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं. हम सपोर्ट के लिए हर किसी को धन्यवाद देते हैं."

