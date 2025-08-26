थायराइड क्यों होता है, थायराइड के लक्षण क्या हैं? | Thyroid ke Lakshan

Thyroid Symptoms: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थायराइड की समस्या बहुत आम होती जा रही है. आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है. थायराइड एक छोटी-सी ग्रंथि (Small gland) है जो गले के बीचो बीच तितली के आकार की होती है. यह ग्रंथि शरीर में हार्मोन का संतुलन बनाए रखती है. इसमें गड़बड़ी होती है तो हार्मोन या तो ज्यादा बनने लगते हैं या कम, जिससे कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं.

थायराइड के टाइप | Types Of Thyroid Disorders | Thyroid Ke Type

थायराइड की बीमारी मुख्य तौर पर दो तरह की होती है –

हाइपोथायरायडिज्म (Hypothyroidism) : इसे अंडरएक्टिव थायरॉयड भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायरॉयड ग्रंथि (Thyroid gland) पर्याप्त थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है. यह स्थिति शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को धीमा कर देती है. सरल शब्दों में कहें तो यानी हार्मोन का कम बनना.

हाइपरथायरायडिज्म (Hyperthyroidism) : हाइपरथायरायडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायरॉयड ग्रंथि बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है. यानी इस कंडीशन में हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगता है. यह स्थिति शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर देती है, जिससे कई लक्षण और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि वजन घटना, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट और नींद न आना आदि.

थायराइड के लक्षण | Thyroid Symptoms | Thyroid ke Lakshan

हाइपोथायरायडिज्म (हार्मोन कम बनने पर) के लक्षण

लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना

शरीर का वजन बढ़ना, भले ही खानपान ज्यादा न हो

चेहरे और हाथ-पैरों पर सूजन

त्वचा का रूखा और बेजान होना

बालों का झड़ना और नाखून कमजोर होना

बार-बार ठंड लगना

कब्ज की समस्या

महिलाओं में पीरियड्स का अनियमित होना

उदासी या डिप्रेशन जैसा महसूस होना

हाइपरथायरायडिज्म (हार्मोन ज्यादा बनने पर) के लक्षण | Thyroid ke Lakshan

अचानक वजन घटना, जबकि भूख ज्यादा लगे

मरीज के दिल की धड़कन तेज होना और घबराहट महसूस होना

मांसपेशियों में कमजोरी या कंपन

नींद पूरी न होना या बेचैनी रहना

पसीना ज्यादा आना और गर्मी ज्यादा लगना

आंखों का बाहर निकलना या सूजन आना

मांसपेशियों में कमजोरी

चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग होना

क्यों लक्षणों पर ध्यान देना है जरूरी? | Thyroid ke Lakshan Kya Hain

अक्सर लोग थकान, वजन बढ़ना या बेचैनी जैसी समस्याओं को सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं. लेकिन ये थायराइड के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. थायराइड की समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है इसलिए इसके संकेतों को नजरअंदाज न करें. समय रहते इस बीमारी का इलाज न कराया जाए तो यह मरीज के दिल, प्रजनन क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और हड्डियों पर गंभीर असर डाल सकती है.

क्या करें?

अगर ऊपर बताए गए लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से मिलकर थायराइड की जांच जरूर कराएं. ब्लड टेस्ट के जरिए थायराइड का लेवल आसानी से जांचा जा सकता है. दवाइयों और सही इलाज से यह बीमारी पूरी तरह कंट्रोल में आ सकती है. बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और तनाव कम करना भी मददगार साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)