थायराइड के लिए दवा खाना ही काफी नहीं, लिवर की अनदेखी है असली वजह, Doctor से क्या करें और क्या नहीं

Thyroid and Liver Disease: आज के समय में थायराइड सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है. हर घर में कोई न कोई व्यक्ति थायराइड की दवाई खाता दिखाई देता है. कभी हाइपोथायराइडिज्म, कभी हाइपरथायराइडिज्म. लोग सालों-साल गोलियां लेते रहते हैं, लेकिन राहत अक्सर अधूरी ही मिलती है. इससे जुड़ी एक बड़ी सच्चाई है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, थायराइड का असली कनेक्शन सिर्फ गले की ग्रंथि से नहीं, बल्कि आपके लिवर से भी गहरा होता है.

लोग मानते हैं कि थायराइड की दवाई ही उनकी बीमारी का एकमात्र इलाज है. लेकिन, हकीकत यह है कि अगर आपका लिवर कमजोर है या उसकी फंक्शनिंग सही नहीं है, तो थायराइड हार्मोन को शरीर सही तरीके से उपयोग ही नहीं कर पाता. यहीं से समस्या गहरा जाती है और लोग समझते हैं दवाई काम नहीं कर रही, जबकि जड़ में दोष लिवर की सेहत का होता है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर डॉक्टर आरजू ने बताया कि लिवर और थायराइड में क्या कनेक्शन है और क्यों लक्षण नहीं सिस्टम को ठीक करना जरूरी है.

थायराइड और लिवर का असली कनेक्शन क्या है?

थायराइड द्वारा बनाया गया T4 हार्मोन सीधे शरीर में उपयोगी नहीं होता. इसका असली काम तब शुरू होता है जब लिवर इसे T3 हार्मोन में बदलता है, जो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी का असली इंजन है. अगर लिवर कमजोर होगा, फैटी लिवर होगा, toxins ज्यादा होंगे या डाइजेशन कमजोर होगा, तो यह कन्वर्जन सही तरीके से नहीं हो पाएगा. इससे दवाई खाने के बाद भी थकान, वजन बढ़ना, बाल झड़ना, मूड स्विंग और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं जारी रहती हैं.

सबसे बड़ी गलती लिवर की अनदेखी

थायराइड वाले लोग अक्सर सिर्फ गोली खाने पर भरोसा करते हैं, लेकिन:

जंक फूड खाते रहते हैं.

देर रात तक जागते हैं.

चीनी और मैदे से भरे फूड्स खाते हैं.

पानी कम पीते हैं.

तनाव का सही मैनेजमेंट नहीं करते.

इन आदतों से लिवर और कमजोर होता है और बीमारी कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं होती.

Doctor से क्या पूछना चाहिए?

थायराइड टेस्ट के साथ यह भी समझना जरूरी है कि सिर्फ TSH रिपोर्ट देखना पर्याप्त नहीं है. डॉक्टर से इन बातों पर चर्चा करें:

लिवर का हेल्थ चेकअप कराएं LFT (Liver Function Test) जरूर करवाएं

Vitamin D, B12 और Selenium लेवल की जांच करवाएं.

पूछें कि आपकी दवाई किस हार्मोन को टारगेट कर रही है.

दवा लेने का सही समय और भोजन से दूरी कितनी हो, यह बेहद जरूरी है.

क्या करें?

रोज सुबह 15–20 मिनट धूप लें

डाइट में हल्दी, गाजर, चुकंदर, भिंडी, आंवला, अलसी के बीज शामिल करें

ऑयली, प्रोसेस्ड और पैकेट वाले फूड्स कम करें.

रात 10 बजे तक सो जाएं, ताकि लिवर रात में खुद को रिपेयर कर सके.

तनाव कम करने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान करें.

क्या न करें?

दवा को कभी अचानक बंद न करें.

बार-बार डॉक्टर बदलना बंद करें.

गूगल सर्च को दवा समझकर खुद इलाज न करें.

चीनी, शराब, तला भोजन और सोडा वाले ड्रिंक्स से दूरी बनाए रखें.

थायराइड की दवा जरूरी है, लेकिन केवल दवा पर निर्भर रहना सबसे बड़ी भूल है. जब तक आपका लिवर मजबूत नहीं होगा, थायराइड हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए अगली बार डॉक्टर के पास जाएं तो सिर्फ दवा नहीं, अपनी लाइफस्टाइल, लिवर हेल्थ और डाइट पर भी बात जरूर करें.

