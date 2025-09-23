विज्ञापन
थायराइड में सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ता, शरीर में हो जाती है ये 7 बड़ी दिक्कतें

Thyroid Side Effects: जब थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. आइए जानते हैं कि थायराइड की समस्या में सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ता, बल्कि और कौन-कौन सी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं.

Thyroid Problems: थायराइड होने से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं.

Thyroid Problem: आजकल थायराइड की समस्या बहुत आम हो गई है. खासकर महिलाओं में यह तेजी से बढ़ रही है. जब भी थायराइड का नाम आता है, लोग सबसे पहले वजन बढ़ने की बात करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि थायराइड सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है? यह एक छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर होता है. थायराइड गले के सामने हिस्से में स्थित होती है और यह हार्मोन बनाती है जो शरीर की मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी बनाने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है. जब यह ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. आइए जानते हैं कि थायराइड की समस्या में सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ता, बल्कि और कौन-कौन सी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं.

थायराइड में झेलनी पड़ सकती हैं ये बड़ी दिक्कतें (You May Have to Face These Big Problems in Thyroid)

1. थकान और कमजोरी

थायराइड हार्मोन की कमी से शरीर की एनर्जी कम बनती है. इससे व्यक्ति को हर समय थकान महसूस होती है, चाहे उसने ज्यादा काम किया हो या नहीं.

2. बालों का झड़ना और त्वचा का रूखापन

जिन लोगों के शरीर में थायराइड की गड़बड़ी होती है उनके बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं. इसके साथ-साथ ही त्वचा भी रूखी और बेजान हो जाती है.

3. मूड स्विंग और डिप्रेशन

थायराइड हार्मोन का असर दिमाग पर भी पड़ता है. इससे मूड बार-बार बदलता है, चिड़चिड़ापन आता है और कई बार डिप्रेशन जैसी स्थिति भी बन जाती है.

4. पीरियड्स में गड़बड़ी

महिलाओं में थायराइड की समस्या से पीरियड साइकिल बिगड़ सकती है. कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो कभी पीरियड्स देर से आते हैं.

5. गर्भधारण में मुश्किल

थायराइड हार्मोन की कमी से प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है. इससे गर्भधारण में दिक्कत आ सकती है और गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है.

6. दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर असर

थायराइड हार्मोन दिल की धड़कन को भी प्रभावित करता है. इससे ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

7. याददाश्त और एकाग्रता में कमी

थायराइड की समस्या से दिमाग की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है. इससे भूलने की आदत बढ़ जाती है और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है.

क्या करें?

  • रेगुलर थायराइड की जांच कराएं.
  • आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें.
  • तनाव कम करें और पर्याप्त नींद लें.
  • हेल्दी डाइट लें जिसमें हरी सब्जिां, फल, नट्स और प्रोटीन शामिल हों.

थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. इसलिए अगर आपको लगातार थकान, वजन बढ़ना, मूड स्विंग या बाल झड़ने जैसी दिक्कतें हो रही हैं, तो एक बार थायराइड की जांच जरूर करवा लें. सही समय पर इलाज से आप हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

