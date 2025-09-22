विज्ञापन
विशेष लिंक

चिया सीड्स कैसे बना सकते हैं स्किन को चमकदार? जान लीजिए स्तेमाल करने का आसान तरीका

Chia Seeds Benefits For Glowing Skin: चिया सीड्स छोटे से होते हैं, लेकिन स्किन के लिए बड़ा असर ला सकता है. अगर आप नेचुरल तरीके से ग्लो पाना चाहते हैं, तो इसे अपनी डाइट और स्किन केयर रूटीन में शामिल करें.

Read Time: 3 mins
Share
चिया सीड्स कैसे बना सकते हैं स्किन को चमकदार? जान लीजिए स्तेमाल करने का आसान तरीका
Chia Seeds For Skin Care: चिया सीड्स स्किन के लिए कमाल कर सकते हैं.

Chia Seeds For Skin Care: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन नेचुरली ग्लो करे, बिना केमिकल्स, बिना महंगे प्रोडक्ट्स लगाए. ऐसे में एक छोटा सा सुपरफूड आपकी स्किन को अंदर से चमकदार बना सकता है और वो है चिया सीड्स. ये छोटे-छोटे बीज दिखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनके फायदे बड़े हैं. खासकर स्किन के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं. चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये स्किन को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे त्वचा हेल्दी, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनती है. आइए जानते हैं कि चिया सीड्स कैसे आपकी स्किन को चमकदार बना सकते हैं और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें.

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए चिया सीड्स के फायदे- (Benefits of Chia Seeds for Glowing Skin?)

1. स्किन को अंदर से हाइड्रेट करते हैं

चिया सीड्स पानी में भिगोने पर जेल जैसा बन जाते हैं, जो शरीर को हाइड्रेशन देने में मदद करता है। जब शरीर अंदर से हाइड्रेट होता है, तो स्किन भी सॉफ्ट और चमकदार दिखती है.

ये भी पढ़ें: ये 5 संकेत बताते हैं कि आप रात को गहरी नींद नहीं ले रहे हैं

2. एंटीऑक्सीडेंट्स से स्किन को डिटॉक्स करते हैं

चिया सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो स्किन को डल और एजिंग की ओर ले जाते हैं. इससे स्किन टोन सुधरता है और नेचुरल ग्लो आता है.

3. ओमेगा-3 फैटी एसिड से स्किन में नमी बनी रहती है

ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन की नमी को बनाए रखते हैं और ड्रायनेस को दूर करते हैं. इससे स्किन फ्लेक्सिबल और हेल्दी रहती है.

4. फाइबर से पाचन सुधरता है, जिससे स्किन साफ होती है

चिया सीड्स में फाइबर भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को ठीक करता है. जब पेट साफ रहता है, तो स्किन पर मुंहासे और दाग-धब्बे नहीं होते.

5. स्किन के लिए DIY फेस पैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं

चिया सीड्स को फेस पैक में मिलाकर लगाने से स्किन को एक्सफोलिएट और मॉइश्चराइज किया जा सकता है. इससे स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है.

ये भी पढ़ें: नीम की पत्तियों का पानी पीने से दूर होने लगेंगी ये 5 स्वास्थ्य समस्याएं, बस जान लीजिए सेवन करने का सही तरीका

चिया सीड्स का सही इस्तेमाल करने का तरीका

खाने के लिए:

  • 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 कप पानी में 30 मिनट भिगो दें.
  • इसे सुबह खाली पेट या स्मूदी, दही, ओट्स में मिलाकर खाएं.
  • रोजाना 1-2 चम्मच से शुरुआत करें

फेस पैक के लिए:

  • 1 चम्मच चिया सीड्स को 2 चम्मच एलोवेरा जेल में मिलाएं.
  • 10 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें.

हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें

  • ज्यादा मात्रा में चिया सीड्स खाने से पेट में गैस या ब्लोटिंग हो सकती है.
  • पानी के साथ ही सेवन करें, सूखे बीज न खाएं.
  • स्किन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chia Seeds For Skin, Chia Seeds Benefits For Glowing Skin, Chia Seeds Skin Care, Chia Seeds Face Pack, How To Use Chia Seeds For Glowing Skin, Chia Seeds For Skin Whitening Naturally, Best Way To Apply Chia Seeds On Face
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com