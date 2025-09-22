ये 5 संकेत बताते हैं कि आप रात को गहरी नींद नहीं ले रहे हैं

Lack of Deep Sleep Symptoms: आजकल किसी न किसी कारण से लोग नींद की समस्या से परेशान हैं. समय की कमी, सोने का सही समय न होना, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, आपके आस पास का वातावरण जैसी कई चीजें हैं जो नींद को प्रभावित करती हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद एक लग्जरी बन गई है. हम सब रात को सोते तो हैं, लेकिन क्या वो नींद वाकई गहरी और सुकूनभरी होती है? गहरी नींद यानी डीप स्लिप (Deep Sleep) वो स्टेज होती है जिसमें शरीर खुद को रिपेयर करता है, दिमाग तरोताजा होता है और अगला दिन एनर्जी से भर जाता है. लेकिन, अगर आप रोज सुबह थकान, चिड़चिड़ापन या भारीपन महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी नींद उतनी गहरी नहीं है जितनी होनी चाहिए.

गहरी नींद की कमी से न सिर्फ मूड खराब होता है, बल्कि इम्यूनिटी, हार्मोन बैलेंस और मानसिक सेहत पर भी असर पड़ता है. तो आइए जानते हैं वो 5 संकेत जो बताते हैं कि आपकी नींद गहरी नहीं हो रही और आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है.

गहरी, अच्छी नींद न आने के संकेत- (Signs of Not Getting Enough Deep Sleep?)

1. सुबह उठते ही थकान महसूस होना

अगर आप अलार्म बजने के बाद भी उठने में मुश्किल महसूस करते हैं और उठते ही शरीर भारी या थका हुआ लगता है, तो ये साफ संकेत है कि आपकी नींद रेस्टोरिंग नहीं थी. गहरी नींद से उठने पर शरीर हल्का और फ्रेश लगता है.

2. दिनभर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी

गहरी नींद दिमाग को रीचार्ज करती है. अगर आप दिनभर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, चीजें भूल रहे हैं या बार-बार गलती कर रहे हैं, तो ये आपकी नींद की खराब क्वालिटी का संकेत हो सकता है.

3. मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन

नींद की कमी से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल बढ़ जाता है. इससे मूड जल्दी बदलता है, छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप खुद को इमोशनली अनस्टेबल महसूस करते हैं.

Photo Credit: iStock

4. अचानक भूख बढ़ जाना या मीठा खाने की क्रेविंग

गहरी नींद न लेने से शरीर में लेप्टिन और घ्रेलिन नामक हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है, जो भूख को कंट्रोल करते हैं. इससे आपको बार-बार खाने की इच्छा होती है, खासकर मीठा या जंक फूड.

5. रात को बार-बार नींद टूटना या सपने आना

अगर आप रात में कई बार उठते हैं या बहुत ज्यादा सपने देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर डीप स्लीप के स्टेज में नहीं पहुंच पा रहा. बार-बार नींद टूटने से शरीर को रिपेयर का समय नहीं मिलता.

गहरी नींद पाने के आसान उपाय (Tips To Get Deep Slip)

सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं.

रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें.

कमरे में अंधेरा और शांत माहौल रखें.

कैमोमाइल टी या गर्म दूध का सेवन करें.

दिन में हल्की एक्सरसाइज़ करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)