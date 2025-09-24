विज्ञापन
एक सवाल रोज: थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?

Thyroid Early Symptoms: आजकल की लाइफस्टाइल में थायराइड की समस्या होना आम बात हो गई है. जब यह ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं. यहां जानिए थायराइड के कुछ शरुआती लक्षण.

Early Symptoms of Thyroid: थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो गले के सामने हिस्से में स्थित होती है.

Thyroid Early Symptoms: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थायराइड की समस्या तेजी से बढ़ रही है. खासकर महिलाओं में यह बीमारी आम होती जा रही है. लेकिन, अच्छी बात यह है कि अगर इसके शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो इसे कंट्रोल करना आसान हो सकता है. थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो गले के सामने हिस्से में स्थित होती है. यह शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी लेवल को कंट्रोल करती है. जब यह ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं वजन बढ़ना या घटना, थकान, मूड स्विंग्स, बाल झड़ना आदि.

थायराइड के प्रकार - (Types of Thyroid)

थायराइड की समस्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:

हाइपोथायराइडिज्म: ये समस्या तब होती है जब थायराइड ग्रंथि कम हार्मोन बनाने लगती है, इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. 
हाइपरथायराइडिज्म: इस कंडीशन में हमारी थायराइड ग्रंथि ज्यादा हार्मोन बनाती है. इस स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है.

हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म इन दोनों की कंडीशन में शरीर पर अलग-अलग असर पड़ता है.

थायराइड के शुरुआती लक्षण - (Early Symptoms of Thyroid)

1. अचानक वजन बढ़ना या घटना

अगर बिना किसी कारण वजन बढ़ रहा है तो ये हाइपोथायराइडिज्म का संकेत हो सकता है. वहीं, वजन तेजी से घटना हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण हो सकता है.

2. थकान और कमजोरी

अगर आपको लगातार दिनभर थकान और कमजोरी होती है, नींद के बाद भी शरीर भारी लगने लगता है, काम करने का मन न होना और सुस्ती रहना ये सभी थायराइड का संकेत हैं.

3. मूड स्विंग्स और डिप्रेशन

अगर किसी को छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, मन उदास रहना या चिंता महसूस होने से जैसे लक्षण हैं तो ये थायराइड का संकेत हो सकता है.

4. बालों का झड़ना और त्वचा का रूखापन

बाल तेजी से झड़ना या पतले हो जाना, त्वचा का सूखना और नाखून कमजोर होने की समस्या बनी हुई है तो ये हाइराइड का लक्षण हो सकता है.

5. गले में सूजन या गांठ जैसा महसूस होना

थायराइड का एक लक्षण गले के सामने हिस्से में सूजन या दबाव महसूस होना, आवाज में बदलाव या निगलने में परेशानी भी है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

6. मासिक धर्म में गड़बड़ी

अगर किसी के पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, गर्भधारण में कठिनाई हो तो भी संभल जाएं, ये भी थायराइड का शुरुआती संकेत हो सकता है.

क्या करें अगर लक्षण दिखें?

ब्लड टेस्ट: TSH, T3 और T4 टेस्ट से थायराइड की स्थिति का पता चलता है.
डॉक्टर से सलाह लें: एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन से संपर्क करें.
रेगुलर दवा और डाइट: थायराइड को कंट्रोल करने के लिए दवा और सही खानपान जरूरी है.

थायराइड में क्या खा सकते हैं?

  • आयोडीन से भरपूर नमक.
  • हरी सब्जियां, फल, नट्स.
  • विटामिन डी और B12 से भरपूर चीजें.

थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए?

  • बहुत ज्यादा सोया प्रोडक्ट्स
  • प्रोसेस्ड फूड और शक्कर
  • कैफीन और अल्कोहल

थायराइड की बीमारी भले ही आम हो गई हो, लेकिन अगर इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान लिया जाए तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें, समय पर जांच और इलाज से आप हेल्दी जीवन जी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

