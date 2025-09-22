शरीर में विटामिन बी12 की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा?

Vitamin B12 Overdose Disadvantages: विटामिन बी12 एक जरूरी पोषक तत्व है जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण, नर्व सिस्टम की सेहत और एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से थकान, कमजोरी, याददाश्त की समस्या और एनीमिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर विटामिन बी12 की मात्रा शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो भी यह नुकसानदायक हो सकता है?

आजकल लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के करने लगे हैं. खासकर विटामिन बी12 की गोलियां या इंजेक्शन लेने से शरीर में इसकी मात्रा बढ़ सकती है. आइए जानते हैं कि शरीर में विटामिन बी12 ज्यादा हो जाने पर क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है.

शरीर में विटामिन बी12 की मात्रा में ज्यादा होने के नुकसान

1. एलर्जी और सूजन की समस्या

जब शरीर में विटामिन बी12 बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कुछ लोगों को एनाफिलेक्सिस नामक एलर्जी हो सकती है. इसमें चेहरे, जीभ और गले में सूजन आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है.

2. पेट से जुड़ी दिक्कतें

ज्यादा बी12 लेने से अपच, दस्त, मतली और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह खासतौर पर तब होता है जब आप लंबे समय तक सप्लीमेंट्स लेते हैं.

3. नींद में बाधा और बेचैनी

विटामिन बी12 शरीर में एनर्जी बढ़ाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो नींद ठीक से नहीं आती, बेचैनी और झुनझुनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

4. मूड स्विंग और मानसिक असर

कुछ लोगों को ज्यादा बी12 लेने पर चिड़चिड़ापन, भ्रम और मूड स्विंग जैसी मानसिक समस्याएं होती हैं. इससे दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

5. हार्ट और किडनी पर असर

अगर शरीर में विटामिन बी12 लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए (जैसे ब्लड टेस्ट में 2000 से ऊपर), तो दिल की धमनियों में रुकावट, हार्ट अटैक और किडनी या लिवर पर असर पड़ सकता है.

सही मात्रा कितनी होनी चाहिए?

14 साल से ऊपर के लोगों के लिए: 2.4 माइक्रोग्राम प्रतिदिन

गर्भवती महिलाओं के लिए: 2.6 माइक्रोग्राम

स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए: 2.8 माइक्रोग्राम

यह मात्रा आमतौर पर अंडा, पनीर, मछली, रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिल जाती है. इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेने से बचें.

विटामिन बी12 की ज्यादा मात्रा से कैसे बचें?

सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

नियमित ब्लड टेस्ट कराएं.

संतुलित डाइट लें जिसमें बी12 फूड्स शामिल हों.

किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

