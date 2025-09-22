विज्ञापन
विशेष लिंक

शरीर में विटामिन बी12 की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा?

Vitamin B12 Overdose Side Effects: कई बार लोग बिना डॉक्टरी सलाह के विटामिन बी12 के सप्लीमेंट लेने लगते हैं, जिससे शरीर में विटामिन बी12 का ओवरलोड हो सकता है. जान लीजिए शरीर में विटामिन बी12 ज्यादा होने पर क्या नुकसान हो सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
शरीर में विटामिन बी12 की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा?
Vitamin B12 Overdose Side Effects: आजकल लोग बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट का सेवन करने लगे हैं.

Vitamin B12 Overdose Disadvantages: विटामिन बी12 एक जरूरी पोषक तत्व है जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण, नर्व सिस्टम की सेहत और एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से थकान, कमजोरी, याददाश्त की समस्या और एनीमिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर विटामिन बी12 की मात्रा शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो भी यह नुकसानदायक हो सकता है?

आजकल लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के करने लगे हैं. खासकर विटामिन बी12 की गोलियां या इंजेक्शन लेने से शरीर में इसकी मात्रा बढ़ सकती है. आइए जानते हैं कि शरीर में विटामिन बी12 ज्यादा हो जाने पर क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है.

शरीर में विटामिन बी12 की मात्रा में ज्यादा होने के नुकसान

1. एलर्जी और सूजन की समस्या

जब शरीर में विटामिन बी12 बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कुछ लोगों को एनाफिलेक्सिस नामक एलर्जी हो सकती है. इसमें चेहरे, जीभ और गले में सूजन आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है.

ये भी पढ़ें: चिया सीड्स कैसे बना सकते हैं स्किन को चमकदार? जान लीजिए स्तेमाल करने का आसान तरीका

2. पेट से जुड़ी दिक्कतें

ज्यादा बी12 लेने से अपच, दस्त, मतली और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह खासतौर पर तब होता है जब आप लंबे समय तक सप्लीमेंट्स लेते हैं.

3. नींद में बाधा और बेचैनी

विटामिन बी12 शरीर में एनर्जी बढ़ाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो नींद ठीक से नहीं आती, बेचैनी और झुनझुनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

4. मूड स्विंग और मानसिक असर

कुछ लोगों को ज्यादा बी12 लेने पर चिड़चिड़ापन, भ्रम और मूड स्विंग जैसी मानसिक समस्याएं होती हैं. इससे दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: ये 5 संकेत बताते हैं कि आप रात को गहरी नींद नहीं ले रहे हैं

5. हार्ट और किडनी पर असर

अगर शरीर में विटामिन बी12 लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए (जैसे ब्लड टेस्ट में 2000 से ऊपर), तो दिल की धमनियों में रुकावट, हार्ट अटैक और किडनी या लिवर पर असर पड़ सकता है.

सही मात्रा कितनी होनी चाहिए?

  • 14 साल से ऊपर के लोगों के लिए: 2.4 माइक्रोग्राम प्रतिदिन
  • गर्भवती महिलाओं के लिए: 2.6 माइक्रोग्राम
  • स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए: 2.8 माइक्रोग्राम

यह मात्रा आमतौर पर अंडा, पनीर, मछली, रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिल जाती है. इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेने से बचें.

विटामिन बी12 की ज्यादा मात्रा से कैसे बचें?

  • सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.
  • नियमित ब्लड टेस्ट कराएं.
  • संतुलित डाइट लें जिसमें बी12 फूड्स शामिल हों.
  • किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin B12 Overdose, High Vitamin B12 Levels, Excess Vitamin B12 Symptoms, Vitamin B12 Toxicity, Side Effects Of Too Much Vitamin B12, What Happens If Vitamin B12 Is Too High, Symptoms Of Vitamin B12 Overdose, Can You Take Too Much Vitamin B12, Vitamin B12 Injection Side Effects, How Much Vitamin B12 Is Too Much, Vitamin B12 Toxicity Warning Signs, Dangers Of High Vitamin B12 Levels, Vitamin B12 Overdose Treatment, Is Excess Vitamin B12 Harmful, Vitamin B12 Supplement Risks, B12 Blood Test High Results, Vitamin B12 And Liver Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com