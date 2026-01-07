आईब्रो बनवाने से फेल हो गया लड़की का लिवर, डॉक्टर ने बताया कहां हुई थी गलती, आप भी Threading कराने से पहले इस बात का जरूर रखें ध्यान

Eyebrow threading could risk your liver: फेशियल हेयर साफ करने के लिए थ्रेडिंग कराना बहुत आम बात है. खासकर आईब्रो को शेप में लाने के लिए महिलाएं हर हफ्ते पार्लर जाकर थ्रेडिंग कराती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान तक को खतरे में डाल सकती है? इसे लेकर हेल्थ एजुकेटर और MBBS डॉक्टर अदिति धमीजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने एक हैरान कर देने वाले मामले के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर बताते हैं, बीते कुछ समय पहले एक चौंका देने वाला मामला सामने आया. 28 साल की एक लड़की अस्पताल पहुंची. लड़की की शिकायत थी कि उसे बहुत थकान महसूस हो रही है, उस्टी-मतली और आंखों में पीलापन की समस्या भी है. जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि उसका लिवर फेल होने की स्थिति में है. हैरानी की बात यह थी कि उसे न तो शराब की लत थी, न ही वो कोई ऐसी दवा ले रही थी जो लिवर को नुकसान पहुंचाए. असली कारण था- ब्यूटी पार्लर में कराई गई आईब्रो थ्रेडिंग.

डॉक्टर बताते हैं, कई पार्लर में पुराने और गंदे थ्रेड दोबारा इस्तेमाल किए जाते हैं. जब थ्रेडिंग की जाती है तो स्किन पर बहुत छोटे-छोटे कट यानी माइक्रो-कट्स बन जाते हैं. अगर वही धागा पहले किसी संक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल हुआ हो, तो उसके खून के वायरस अगले व्यक्ति के शरीर में पहुंच सकते हैं. इससे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और यहां तक कि HIV जैसी खतरनाक बीमारी तक हो सकती है. अधिक परेशानी की बात यह है कि इनके लक्षण तुरंत नजर भी नहीं आते हैं. हफ्तों बाद जाकर आपको इस बारे में पता चलता है और तब तक शरीर के अंदर काफी नुकसान हो चुका होता है. इसलिए थ्रेडिंग कराने से पहले सावधानी बेहद जरूरी है.

डॉक्टर कहते हैं, हमेशा सुनिश्चित करें कि थ्रेडिंग के लिए हर बार नया और साफ धागा इस्तेमाल हो. अगर पार्लर यह सुविधा न दे रहा हो तो ऐसे पार्लर से दूरी बना लें. हाइजीन और साफ-सफाई, ब्यूटी से कहीं ज्यादा जरूरी है.

वहीं, अगर थ्रेडिंग के बाद लगातार थकान, शरीर में कमजोरी, उलझन, आंखों या त्वचा में पीलापन दिखे तो इसे नजरअंदाज न करें. तुरंत जांच करवाएं क्योंकि समय पर इलाज से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है.

खूबसूरत दिखना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य को खतरे में डालना बिल्कुल गलत है. एक छोटी सी सावधानी आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है. ऐसे में अपने लिए हमेशा सुरक्षित पार्लर ही चुनें, साफ-सफाई पर सवाल उठाने में संकोच न करें और अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दें.

