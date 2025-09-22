नीम की पत्तियों का पानी पीने से दूर होने लगेंगी ये 5 स्वास्थ्य समस्याएं, बस जान लीजिए सेवन करने का सही तरीका

Neem Leaf Water Benefits: नीम को आयुर्वेद का वरदान माना जाता है. इसकी पत्तियों, छाल और फल सदियों से औषधीय गुणों के लिए इस्तेमाल होते आए हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नीम की पत्तियों का पानी पीने से ही कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो सकती हैं? यह एक ऐसा घरेलू उपाय है जो सस्ता, आसान और बेहद असरदार है. नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. जब इन पत्तियों को पानी में उबालकर पिया जाए, तो शरीर को अंदर से साफ करने का काम करता है. आइए जानते हैं नीम का पानी किन 5 समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और इसका सही सेवन तरीका क्या है.

नीम का पानी पीने के फायदे- (benefits of Drinking Neem Water | Neem Pani Ke Fayde)

1. डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार

नीम की पत्तियों में ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं.रोज सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से इंसुलिन की फंक्शनिंग बढ़ती है और डायबिटीज के मरीजों को राहत मिलती है.

2. स्किन प्रॉब्लम्स जैसे मुंहासे और दाग-धब्बे दूर करें

नीम का पानी शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे त्वचा पर जमा गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. इससे मुंहासे, एलर्जी, खुजली और दाग-धब्बों में सुधार आता है. स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है.

3. इम्युनिटी को मजबूत बनाए

नीम की पत्तियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को संक्रमणों से लड़ने की ताकत देते हैं. बदलते मौसम में सर्दी-खांसी, वायरल फीवर और थकान से बचाव होता है.

4. पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है

नीम का पानी पेट की गर्मी को शांत करता है और एसिडिटी, कब्ज व गैस जैसी समस्याओं को दूर करता है. यह लिवर को भी साफ करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है.

5. मुंह की दुर्गंध और मसूड़ों की समस्या में राहत

नीम का पानी एंटीबैक्टीरियल होता है, जिससे मुंह के बैक्टीरिया खत्म होते हैं. इससे सांसों की बदबू, मसूड़ों की सूजन और पायरिया जैसी समस्याएं कम होती हैं.

नीम का पानी बनाने और सेवन करने का सही तरीका:

ताजा नीम की 10-12 पत्तियां लें.

इन्हें अच्छे से धोकर 2 कप पानी में उबालें.

जब पानी आधा रह जाए, तो छान लें.

सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीएं.

हफ्ते में 3-4 बार सेवन करें. ज्यादा मात्रा से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)