गंदे कोलेस्ट्रॉल को पिघलाकर नसों से निकाल फेकेंगे ये 3 फल, खाने होंगे ऐसे

Cholesterol Cleansing Fruits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और गलत खानपान ने हमारे दिल की सेहत को खतरे में डाल दिया है. बढ़ा हुआ गंदा कोलेस्ट्रॉल यानी LDL (Low-Density Lipoprotein) धीरे-धीरे नसों में जमा होकर ब्लड फ्लो को रोकता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन, कुछ प्राकृतिक फल ऐसे हैं जो इस गंदे कोलेस्ट्रॉल को पिघलाकर नसों से बाहर निकालने में मदद करते हैं. इन फलों को सही तरीके से खाने से दिल की सेहत सुधरती है और शरीर हल्का व एनर्जेटिक महसूस करता है. यहां हम बात करेंगे तीन ऐसे फलों की जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बेहद असरदार हैं और जानेंगे कि इन्हें कैसे और कब खाना चाहिए.

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कारगर फल (Effective Fruits to Lower Cholesterol)

1. सेब (Apple)

सेब में होता है पेक्टिन, एक घुलनशील फाइबर जो आंतों में कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित होने से रोकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनोल्स नसों की सूजन कम करते हैं और धमनियों को साफ रखते हैं.

कैसे खाएं: रोजाना सुबह खाली पेट या नाश्ते में एक सेब खाएं. छिलके के साथ खाने से ज्यादा फाइबर मिलेगा.

2. संतरा (Orange)

संतरे में होता है विटामिन C और फ्लेवोनोइड्स, जो नसों की लोच बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।

कैसे खाएं: रोजाना एक संतरा या एक गिलास ताजा संतरे का रस पिएं। ध्यान रखें कि रस में चीनी न मिलाएं.

3. अंगूर (Grapes)

अंगूर में पॉलीफेनोल्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करते हैं. ये नसों में प्लाक जमने से रोकते हैं और दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखते हैं.

कैसे खाएं: दिन में एक बार एक कटोरी अंगूर खाएं. काले अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं.

कुछ जरूरी टिप्स:

इन फलों को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन अत्यधिक मात्रा से बचें.

फ्रेश और सीजनल फल ही चुनें, पैक्ड जूस या प्रोसेस्ड फलों से बचें.

साथ में व्यायाम, योग और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि कोलेस्ट्रॉल पर पूरा कंट्रोल पाया जा सके.

अगर आप दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं और गंदे कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये तीन फल आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए. ये न सिर्फ नसों को साफ करते हैं बल्कि शरीर को एनर्जी भी देते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)