कान में सांप घुस जाए तो क्या करें? जानें कान में कीड़ा घुस जाए तो कैसे निकालें बाहर

How to Remove Snake From Ear: कल्पना कीजिए आप सो रहे हैं या खेत में काम कर रहे हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आपके कान में कुछ सरक रहा है. जब पता चलता है कि वो एक सांप है, तो डर और घबराहट स्वाभाविक है. लेकिन, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और अगर हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति के कान से सांप को बाहर निकाला गया. यह घटना भले ही दुर्लभ हो, लेकिन इससे जुड़े सवाल बहुत जरूरी हैं. क्या यह संभव है? क्या यह जानलेवा हो सकता है? और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

ये भी पढ़ें: अगर आपकी जीभ आधी काट दी जाए तो क्या आप तब भी बात कर सकते हैं?

क्या वाकई सांप कान में घुस सकता है? (Can a Snake Really Enter the Ear?)

हां, छोटे और पतले सांप (जैसे बेबी स्नेक्स) संकरी जगहों में घुस सकते हैं. आमतौर पर ऐसा खेतों, जंगलों या खुले वातावरण में हो सकता है जहां लोग जमीन पर सोते हैं. सांप गर्मी और अंधेरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए कान जैसी जगह उन्हें सुरक्षित लग सकती है.

अगर कान में सांप घुस जाए तो सबसे पहले क्या करें?

1. पैनिक न करें

डर और घबराहट से शरीर में हलचल होती है, जिससे सांप और अंदर जा सकता है. शांत रहें और तुरंत मदद लें.

2. सिर को स्थिर रखें

सिर को हिलाने से सांप कान के अंदर और गहराई तक जा सकता है. कोशिश करें कि शरीर और सिर स्थिर रहे.

ये भी पढ़ें: गर्म में आपका पहला अंग कौन-सा बना था? जानें किस हफ्ते क्या विकसित होता है

3. कोई चीज कान में न डालें

तेल, पानी या कोई रॉड डालना खतरनाक हो सकता है. इससे सांप घबरा सकता है और काट सकता है.

4. तुरंत अस्पताल जाएं

ENT विशेषज्ञ ही सुरक्षित तरीके से सांप को निकाल सकते हैं. मेडिकल टूल्स और सेडेटिव की मदद से प्रक्रिया आसान होती है.

डॉक्टर क्या करते हैं?

डॉक्टर पहले व्यक्ति को शांत करते हैं और दर्द या डर को कम करने के लिए दवा देते हैं. फिर माइक्रोस्कोप और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स से सांप को धीरे-धीरे बाहर निकाला जाता है. अगर सांप जिंदा हो, तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए निकाला जाता है.

ये भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से नहीं आती नींद, क्या खाने से Deep Sleep ले पाएंगे आप? जानिए

ऐसी स्थिति से कैसे बचें?

खेत या खुले स्थानों में सोते समय कान ढककर रखें (जैसे कपड़ा या ईयरप्लग्स).

जमीन पर सोने से बचें, खासकर रात में.

आसपास की जगह साफ रखें ताकि सांपों को छिपने की जगह न मिले.

सांपों के मौसम (मानसून या गर्मी) में सावधानी बरतें.

कान में सांप घुसना एक रेयर लेकिन रियल स्थिति हो सकती है. ऐसे में सबसे जरूरी है शांत रहना, कोई घरेलू उपाय न करना और तुरंत डॉक्टर के पास जाना. सही समय पर मेडिकल मदद मिलने से जान बच सकती है और कोई स्थायी नुकसान नहीं होता.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)