विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दी होने पर मुझे सिरदर्द क्यों होता है? जानिए क्या हैं इसके पीछे के कारण?

Sir Dard Ke Karan: तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं ठंड में सिरदर्द होने के क्या कारण हैं?

Read Time: 2 mins
Share
सर्दी होने पर मुझे सिरदर्द क्यों होता है? जानिए क्या हैं इसके पीछे के कारण?
Sir dard kyu hota hai?

Sir Dard Ke Karan: सर्दियां आते ही सिरदर्द की समस्या बढ़ जाती है. कई लोग इसे आम समझकर नजरंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर इस दिक्कत का समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो इसका असर शरीर पर भी पड़ सकता है. ठंड के मौसम में नसें, ब्लड सर्कुलेशन, साइनस और लाइफस्टाइल सभी प्रभावित होते हैं, साथ ही, शरीर में पानी कम पीना, धूप में कम निकलना और बंद कमरों में ज्यादा रहना भी सिरदर्द को बढ़ा सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं ठंड में सिरदर्द होने के क्या कारण हैं?

सिर दर्द के मुख्य कारण क्या हैं?

साइनस: सर्दियों के मौसम में सर्दी-जुकाम की समस्या आम बन जाती है, जिसका असर साइनस पर भी पड़ सकता है, जो सिरदर्द का कारण बन सकता है. इसमें आंखों और माथे के आस-पास दर्द महसूस किया जा सकता है. 

इसे भी पढ़ें: Foods That Clean Arteries: हार्ट अटैक का रिस्क कैसे कम करें? जानें Dr. Saleem Zaidi से

नसों में सिकुड़न: सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवा लगती हैं, तो सिर के नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है और सिर में दर्द रह सकता है. ठंड में सिरद दर्द का मुख्य कारण यह भी हो सकता है. 

डिहाइड्रेशन: सर्दियों के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या आम है क्योंकि ठंड में ज्यादा प्यास नहीं लगती है, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है. बता दें पानी की कमी सिरदर्द का कारण बन सकती है. इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं.

स्ट्रेस: सर्दियों के मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं. कुछ लोगों की नींद का समय बिगड़ जाता है, जिससे थकान और तनाव बढ़ता है. यह भी सिरदर्द का कारण बन सकता है. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thand Me Sir Dard Kyu Hota Hai, Sir Dard Hone Ke Karan, Winters Me Headache Kyu Badh Jata Hai, Sardi Me Sir Dard Kaise Thik Kare, Sir Dard Ke Kya Karan Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com