Foods That Clean Arteries: हार्ट अटैक का रिस्क कैसे कम करें? जानें Dr. Saleem Zaidi से

Heart Attack Ka Risk Kaise Kam Kare: हार्ट से जुड़ी बीमारियों को दूर रखने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन फिर भी मन में डर बना रहता है और दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है कि मेरा हार्ट हेल्दी है? आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी किचन में ही मौजूद है. तो आइए बिना देरी किए डॉ. सलीम जैदी (Dr. Saleem Zaidi) से जानते हैं हार्ट को हेल्दी रखनी वाली वो कौन सी चीजें हैं?

हार्ट अटैक ना आए इसके लिए क्या करें?

लहसुन: कच्चे लहसुन में मौजूद तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ा सकते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है. दिल के मरीजों के लिए लहसुन का सेवन बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. नियमित रूप से इसे खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है. इसे आप पानी के साथ खा सकते हैं या निगल सकते हैं, इसके अलावा आप इसे भुनकर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

फर्मेंटेड फूड: फर्मेंटेड फूड जैसे दही, इडली, डोसा या राइस कांजी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि आपके हार्ट को भी हेल्दी रखने में मदद करती हैं. इनमें मौजूद प्रीबायोटिक्स हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं.

नट्स: नट्स में अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं. वहीं, इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो सूजन को कम करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)