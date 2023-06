Heat Stroke: क्यों लगती है लू, क्या हैं इसके लक्षण और कैसे करें बचाव, जानिए किन्हें होता है लू लगने

समय पर इलाज न किया जाए तो लू लगना बन सकता है जानलेवा

Symptoms And Treatment Of Heat Stroke: गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ साथ लू लगने (Heat Stroke ) का खतरा बढ़ जाता है. लू लगने के सबसे प्रमुख लक्षण बेहोशी और भम्र के दौरे हैं. लू के पीड़ित पर अगर तुरंत ध्यान नहीं दिया जाए तो आर्गन फेल होने, कोमा या मौत का खतरा होता है. लू दो तरह का होता है. एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक अधिक गर्मी के कारण होता है जबकि नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक का कारण उम्र या बीमारियां होती हैं. अपने शरीर के तापमान को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण बुजुर्गों और बच्चों को लू का खतरा सबसे अधिक होता है. आइए जानते हैं क्या हैं लू लगने के लक्षण (Symptoms of Heat Stroke), किन्हें होता है लू का ज्यादा खतरा और कैसे कर सकते हैं लू से बचाव और उपचार (Treatment of Heat Stroke).