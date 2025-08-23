क्या काली मेहंदी सचमुच नेचुरल होती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया क्या है इसका काला सच 

Black Mehendi For White Hair: उम्र बढ़ने से या कई बार कम उम्र में भी बाल सफेद होने लगते हैं. ऐसे में इन सफेद बालों (White Hair) को काला करने के लिए हेयर डाई लगाई जाती है. बहुत से लोग बालों को मेहंदी से काला करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग काली मेहंदी (Kali Mehendi) का इस्तेमाल भी करते हैं. रंगत में काली इस मेहंदी को बालों पर लगाया जाता है तो सचमुच बाल काले नजर आने लगते हैं. लेकिन, क्या यह मेहंदी बालों के लिए अच्छी है? इस बारे में बता रहे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी.आइए जानते हैं इस इंस्टेंट मेहंदी (Instant Mehndi) का आपके बालों पर क्या असर होता है.

बालों के लिए काली मेहंदी अच्छी है या नहीं

काली मेहंदी बालों को काला तो कर देती है लेकिन यह बालों के लिए सेफ है या नहीं यह जानना जरूरी है. डॉ. सलीम जैदी ने बताया, काली मेहंदी नेचुरल नहीं होती है लेकिन लोग इसे बालों पर नेचुरल समझकर लगाते हैं. बाजार में मिलने वाली काली मेहंदी में PPD (Para-Phenylenediamine) नाम का खतरनाक केमिकल मिला हुआ होता है. यह एक खतरनाक टॉक्सिन है जो लिवर को डैमेज कर सकता है, सिर पर इरिटेशन की वजह बनता है और बालों को डैमेज करने का काम करता है. लेकिन, यह सबकुछ आपको किसी भी काली मेहंदी के लेबल पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा.

कैसे करें सुरक्षित तरीके से बालों को कलर

एक्सपर्ट ने बताया कि बालों को सुरक्षित तरीके से काला करना है तो नेचुरल मेहंदी को चुनिए. नॉर्मल मेहंदी नेचुरल होती है और बालों के लिए अच्छी है. मेहंदी को कई तरह से बालों पर लगाया जा सकता है. अगर आप चाहते हैं कि मेहंदी से बाल संतरी ना हों बल्कि गहरे काले रंग के (Black Hair) नजर आएं तो इसके लिए मेहंदी का घोल तैयार करते हुए इसमें चायपत्ती का पानी डाल दें. इससे बालों को गहरी काली रंगत मिलती है. इस घोल में आंवला पाउडर और कलौंजी के बीज पीसकर डाले जा सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं धीरे-धीरे ही सही लेकिन सफेद बालों की रंगत काली होने लगे तो आप हर दूसरे-तीसरे दिन चायपत्ती के पानी से बाल धो सकते हैं. इसके लिए एक बर्तन में पानी लें और उसमें चायपत्ती डालकर इस पानी को उबाल लें. जब चायपत्ती उबल जाए और पानी काला नजर आने लगे तो आंच बंद कर दें. इस पानी को ठंडा करें और इससे बालों को धोएं. सफेद बाल काले होना शुरू हो जाते हैं.