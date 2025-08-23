क्या आप जानते हैं कौनसे फूड्स हैं गंदगी से भरपूर फूड्स, डॉक्टर ने बताए पेस्टसाइड्स से भरपूर फल और सब्जियों के नाम

Healthy Foods: संतुलित आहार में फल और सब्जियां शामिल किए ही जाते हैं. कहते हैं जितनी क्लीन डाइट होगी उतनी ही अच्छी सेहत रहेगी. लेकिन, कई बार घर की थाली खाने पर भी सेहत बिगड़ी हुई रहने लगती है. इसकी वजह फल और सब्जियों में मौजूद पेस्टिसाइड्स (Pesticides) हो सकते हैं. खानपान की चीजों को कीड़ों से बचाने के लिए उनपर कीटनाशनक छिड़का जाता है. लेकिन, केमिकल्स के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के कारण ये पेस्टिसाइड्स सेहत को बिगाड़ने का काम करते हैं. ऐसे में इन फूड्स को खासतौर से अच्छे से साफ करके खाना चाहिए. डॉ. रवि के गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि किन फल और सब्जियों (Vegetables) में गंदगी सबसे ज्यादा होती है. आप भी जानिए इन फूड्स के बारे में.

किन फूड्स में होते हैं सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स

पालक स्ट्रॉबेरीज केल, कोलार्ड ग्रींस, मेथी के पत्ते अंगूर पीचेस चेरीज नेक्टरिन्स नाशपाती सेब ब्लैकबेरीज ब्लूबेरीज आलू

पालक (Spinach) के हरे पत्तों में पेस्टिसाइड कंटेंट ज्यादा होता है. इनके पत्तों में पेस्टिसाइड्स आसानी से चिपक जाते. इन पत्तों को सही तरह से साफ करके ना खाया जाए तो तबीयत बिगड़ सकती है. इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनिक पालक खाने की सलाह दी जाती है. पेस्टिसाइड्स की मात्रा स्ट्रॉबेरीज में भी बहुत होती है.

इन फल और सब्जियों को खाने पर अलग-अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. इसीलिए इनकी सही तरह से सफाई करना और फिर इन्हें खाना जरूरी होता है. ऐसे में इन फल और सब्जियों को खाने से पहले पानी में भिगोकर रखें और फिर धोकर खाएं. इन्हें बेकिंग सोडा से धोकर भी खाया जा सकता है. बाजार में फूड क्लेंजिंग लिक्विड या पाउडर भी आता है जो इन पेस्टिसाइड्स के खतरे को कम करता है फल-सब्जियों की अच्छी सफाई कर देता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.