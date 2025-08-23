विज्ञापन

सुबह उठते ही पी लिया इस मसाले का पानी तो पेट हो जाएगा बिल्कुल साफ, योगगुरु Dr. Hansaji Yogendra ने बताया बनाने का तरीका

Morning Detox Drink: सुबह की शुरुआत सही ड्रिंक्स से की जाए तो शरीर को एक नहीं बल्कि कई फायदे मिलते हैं. ऐसे ही एक डिटॉक्स वॉटर का जिक्र यहां किया जा रहा है जो शरीर में जमा गंदगी को निकालने में असरदार होता है. 

Dr. Hansaji Yogendra का बताया डिटॉक्स वॉटर शरीर पर दिखाएगा कमाल का असर. 

Detox Water: सुबह की शुरुआत सही ड्रिंक्स से की जाए तो शरीर में जमा गंदगी निकल जाती है. यह गंदगी असल में टॉक्सिंस होते हैं जिनकी वजह से शरीर भारी महसूस होता है, पेट से जुड़ी या स्किन से जुड़ी दिक्कतें होती हैं और साथ ही वजन भी बढ़ सकता है. ऐसे में मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक्स (Morning Detox Drinks) से इन टॉक्सिंस को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है. ऐसी ही एक घरेलू डिटॉक्स ड्रिंक बनाने का तरीका बता रही हैं योगगुरु डॉ. हंसाजी योगेंद्र. योगगुरु ने बताया कि किन मसालों को मिलाकर बनाई गई ड्रिंक से शरीर में जमा गंदगी खुद ब खुद निकल जाएगी. इस ड्रिंक को बस आपको सुबह के समय खाली पेट पीना होगा. तो चलिए, बिना देरी किए जान लीजिए इस ड्रिंक को बनाने का तरीका. 

मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनाते हैं | How To Make Morning Detox Drink 

इस ड्रिंक को बनाने के लिए एक गिलास गर्म पानी, एक चम्मच आंवला पाउडर, एक चम्मच अदरक का पाउडर (Ginger
Powder), एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर की जरूरत होगी. सभी मसालों को एकसाथ मिलाएं और किसी डिब्बी में भरकर रख लें. एक गिलास गर्म पानी में इस मिक्स्ड पाउडर को एक चम्मच डालें और इसमें आधा नींबू निचौड़कर डाल लें. इस मॉर्निंग ड्रिंक को आराम से बैठकर घूंट भर-भरकर पिएं. इस मॉर्निंग ड्रिंक से शरीर की क्लेंजिंग हो जाती है, शरीर में जमा गंदगी निकलती है, इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है, पाचन को मदद मिलती है, एनर्जी बढ़ती है और बैलेंस में मदद मिलती है सो अलग. रोजाना इस मॉर्निंग ड्रिंक को पीकर दिन की शुरुआत की जा सकती है. 

ये ड्रिंक्स भी दिखाती हैं फायदा 
  • नींबू और पुदीना का पानी भी रोजाना पिया जा सकता है. इस डिटॉक्स वॉटर से पेट की सफाई होती है और पाचन बेहतर होने में मदद मिलती है. इसे पीकर ताजगी भी महसूस होती है और फैट लॉस (Fat Loss) में असर दिखता है. 
  • एक कप गर्म-गर्म अदरक की हर्बल चाय भी पी जा सकती है. इसके लिए एक कप पानी में अदरक का छोटा टुकड़ा कूटकर डालें और हल्का पका लें. अब कप में पानी को छानें और इसमें आधा नींबू निचौड़कर स्वाद लेकर पिएं. इस एंटी-इंफ्लेमेटरी चाय से शरीर के टॉक्सिंस फ्लश होकर निकल जाते हैं. वजन कम (Weight Loss) करने में भी इस डिटॉक्स वॉटर के फायदे मिलते हैं. 
  • जीरा पानी एक देसी डिटॉक्स वॉटर है जो वेट लॉस और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मददगार होता है. एक चम्मच जीरा को एक गिलास पानी में डालकर अच्छे से उबालने के बाद छानकर पिया जा सकता है. इस डिटॉक्स वॉटर से पाचन भी अच्छा रहता है. 

