कीड़े ने कर दिया दांतों को खोखला, तो सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये चीज, कैविटी का रामबाण घरेलू इलाज

Home Remedy For Tooth Cavities: हर कोई चाहता है कि उसके दांत सफेद, चमकदार और मजबूत रहें. लेकिन, हमारी कुछ गलतियों की वजह से दांत पर कीड़ा लग जाता है. जो न सिर्फ असहनीय दांत दर्द का कारण बनता है बल्कि दांतों को खोखला भी बनाता है. दांतों में कीड़ा लगना यानी कैविटी होना आजकल बहुत आम समस्या बन गई है. गलत खानपान, मीठी चीजों का ज्यादा सेवन और ठीक से ब्रश न करने की आदत से दांतों में सड़न शुरू हो जाती है. धीरे-धीरे ये सड़न कैविटी में बदल जाती है और दांत खोखले होने लगते हैं. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो दर्द, सूजन और यहां तक कि दांत टूटने की नौबत भी आ सकती है. अगर आप भी दांत में कीड़े लगने से परेशान हैं और दांत के कीड़े का घरेलू इलाज तलाश रहे हैं, तो यहां हम कुछ आसान घरेलू उपाय बता रहे हैं जो कैविटी को ठीक करने के साथ दांतों को चमकाने में भी मददगार है.

दांत के कीड़े मारने का घरेलू उपाय - Home Remedy to Get Rid of Tooth Cavity

1. नमक और सरसों का तेल

नमक और सरसों का तेल दोनों ही एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं. ये दांतों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और सड़न को रोकते हैं. सरसों के तेल और नमक का मिश्रण एक पुराना घरेलू नुस्खा है जिसे दांतों की सफाई और कीड़ा हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह उपाय खासतौर पर उन लोगों में लोकप्रिय है जो आयुर्वेदिक या प्राकृतिक उपचारों में विश्वास रखते हैं. यहां इसे नुस्खे को आजमाने का तरीका भी बताया गया है.

इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका-

एक चुटकी नमक में कुछ बूंदें सरसों का तेल मिलाएं.

इस मिश्रण से दांतों और मसूड़ों की हल्की मसाज करें.

दिन में दो बार, सुबह और रात को सोने से पहले यह उपाय अपनाएं.

यह उपाय दांतों को मजबूत बनाता है और कीड़े को जड़ से खत्म करने में मदद करता है.

इन सावधानियों का रखें ध्यान-

यह उपाय शुरुआती अवस्था में असरदार हो सकता है, लेकिन अगर दांत में गहरा कीड़ा लग चुका है तो डेंटिस्ट से सलाह लेना जरूरी है.

हफ्ते में 2–3 बार इस उपाय को अपनाया जा सकता है.

अगर दर्द या सूजन बढ़े, तो घरेलू उपाय बंद करके मेडिकल ट्रीटमेंट लें.

2. दांत के कीड़े से छुटकारा पाने के लिए लौंग का तेल

लौंग में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. यह दांतों के दर्द को कम करता है और कैविटी को बढ़ने से रोकता है. दांत के कीड़े को मारने के लिए भी यह तेल लाभकारी माना जाता है. लौंग का तेल दांतों के कीड़े (कैविटी) से छुटकारा पाने के लिए एक बेहद असरदार घरेलू उपाय माना जाता है. इसमें मौजूद यूजेनॉल (Eugenol) नामक तत्व प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो दांतों में बैक्टीरिया को खत्म करने और सूजन को कम करने में मदद करता है.

इस घरेलू उपाय को आजमाने का तरीका

रुई में लौंग का तेल लगाएं और उसे कैविटी वाले हिस्से पर रखें.

10–15 मिनट तक छोड़ दें, फिर कुल्ला कर लें.

दिन में 1–2 बार दोहराएं.

यह उपाय खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें दांतों में दर्द रहता है.

इन बातों का रखें ध्यान:

मीठी चीजों का सेवन कम करें.

दिन में दो बार ब्रश करें और फ्लॉस का इस्तेमाल करें.

समय-समय पर डेंटिस्ट से जांच कराएं.

