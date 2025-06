दांतों की कैविटी से छुटकारा पाने का रामबाण घरेलू इलाज, ये 3 काम करने से दांत में नहीं लगेगा कीड़ा

How To Get Rid of Tooth Cavity: दांतों की कैविटी एक आम समस्या है, जो गलत खानपान, मीठे फूड्स का ज्यादा सेवन और खराब ओरल हाइजीन के कारण होती है. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो यह दांतों की सड़न और दर्द का कारण बन सकती है. लेकिन, कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं. नमक और सरसों का तेल, लौंग का तेल और नीम की पत्तियों से कुल्ला करने से कैविटी को रोका जा सकता है. ये उपाय बैक्टीरिया को खत्म करने, दांतों को मजबूत बनाने और दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं. अगर आप कैविटी से बचना चाहते हैं, तो इन प्राकृतिक उपायों को अपनाकर स्वस्थ और मजबूत दांत पा सकते हैं.

दांतों में कीड़ा लगने पर क्या करें? (What To Get Rid of Teeth Cavity)

1. नमक और सरसों का तेल से मसाज करें

नमक और सरसों का तेल एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं, जो दांतों की सड़न को रोकने में मदद करते हैं. बस आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए.

कैसे करें इस्तेमाल?

एक चुटकी नमक में कुछ बूंदें सरसों का तेल मिलाएं.

इस मिश्रण से दांतों और मसूड़ों की हल्की मसाज करें.

रोजाना सुबह और रात को यह उपाय अपनाएं.

2. लौंग का तेल लगाएं

लौंग में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो दांतों के दर्द और कैविटी को कम करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही ये दांत दर्द से भी राहत दिला सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

रुई में लौंग का तेल लगाकर कैविटी वाले हिस्से पर रखें.

इसे 10-15 मिनट तक छोड़ दें, फिर कुल्ला कर लें.

रोजाना 1-2 बार यह उपाय अपनाएं.

3. नीम की पत्तियों से कुल्ला करें

नीम में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो दांतों की सफाई और कैविटी को रोकने में मदद करते हैं. यह दांत के कीड़े से छुटकारा दिलाने का नेचुरल उपाय है.

कैसे करें इस्तेमाल?

नीम की पत्तियों को पानी में उबालें और ठंडा करें.

इस पानी से रोजाना कुल्ला करें.

यह उपाय मुंह की दुर्गंध और बैक्टीरिया को भी दूर करता है.

अगर आप दांतों की कैविटी से बचना चाहते हैं, तो इन घरेलू उपायों को अपनाएं। ये न केवल दांतों को मजबूत बनाएंगे, बल्कि सड़न और दर्द से भी राहत दिलाएंगे.

