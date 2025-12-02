दांत में कीड़ा लग जाए तो क्या करें, दांत की कैविटी के 3 घरेलू इलाज, दांत दर्द से मिलेगी तुरंत राहत

Dant Me Keeda Lag Jaye To Kya Kare: भारतीय रसोई महज स्‍वाद और सुगंध का ठ‍िकाना नहीं है, यहां मौजूद हर सामग्री आपकी सेहत को दुरुस्‍त करने का एक अचूक रामबाण भी है. सद‍ियों से मांऐ आने बच्‍चों के सर्दी-जुकाम, पेट की समस्‍याओं और अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याओं के लिए प्राथमिक उपचार के तौर पर रसोई में मौजूद मसालों का इस्‍तेमाल घरेलू नुस्‍खों (Gharelu Nuskhe) में करती आई हैं.

Dant me kida kaise nikale: अगर आपको दांतों में दर्द होता है, कुछ ठंडा या गर्म खाने पर झनझनाहट होती है, या शीशे में कोई काला धब्बा दिखता है, तो समझ लीजिए कि आपके दांत में कीड़ा (Dant Me Keeda Lagna) लग जाए चुका है या कैविटी (Cavity) बनने लगी है. यह समस्या सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि बड़ों को भी परेशान करती है. जब यह दर्द असहनीय हो जाता है, तो हर कोई चाहता है कि तुरंत कोई ऐसा समाधान मिल जाए जिससे मिल जाएगा कैविटी से छुटकारा.

Dant me cavity ka Ilaj/Gharelu upay: चिंता न करें! डॉक्टर के पास जाने से पहले, आप अपनी रसोई में ही कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपना सकते हैं. आज हम आपको ऐसे 3 घरेलू नुस्खे बताएंगे जो दर्द और कीड़े की समस्या में तुरंत आएंगे काम, और आप जान लें इस्तेमाल करने का तरीका ताकि कैविटी को बढ़ने से रोका जा सके.

दांत में कीड़ा हटाने के कारगर घरेलू उपाय (Dant Me Keeda Hatane Ke Gharelu Upay)

1. लौंग (Clove): दर्द निवारण का प्राकृतिक डॉक्टर

लौंग (Clove) भारतीय रसोई का एक ऐसा मसाला है जिसे दांतों के दर्द के लिए प्राकृतिक डॉक्टर माना जाता है. इसमें 'यूजेनॉल' (Eugenol) नामक एक तत्व होता है, जो एक शक्तिशाली एंटी-सेप्टिक और दर्द निवारक (Painkiller) है.

इस्तेमाल करने का तरीका:

लौंग का तेल (Clove Oil): अगर आपके पास लौंग का तेल है, तो रुई (Cotton Ball) के छोटे से टुकड़े को तेल में डुबोएं. इसे हल्के हाथ से उस दांत पर रखें जहाँ कीड़ा लगा है या दर्द हो रहा है. 5 मिनट के भीतर दर्द में आराम मिलेगा.

साबुत लौंग: अगर तेल नहीं है, तो दो साबुत लौंग लें. इसे कीड़े वाले दांत के नीचे दबा लें और धीरे-धीरे चबाएं (लेकिन निगलें नहीं). लौंग से निकलने वाला प्राकृतिक तेल तुरंत असर करेगा.

2. लहसुन (Garlic): कीड़े का दुश्मन

लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक (Natural Antibiotic) माना जाता है. इसमें एलिसिन (Allicin) नामक तत्व होता है जो बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करने की क्षमता रखता है. यह दांतों के अंदर पनप रहे कीड़े को मारने में मदद करता है.

इस्तेमाल करने का तरीका:

पेस्ट बनाएं: लहसुन की एक या दो कली लें और उसे अच्छी तरह कूटकर पेस्ट बना लें.

लगाएं: इस पेस्ट में चुटकी भर सेंधा नमक (Rock Salt) मिलाएं. इसे सीधे कैविटी या दर्द वाली जगह पर 10 मिनट के लिए लगाएं.

ध्यान दें: लहसुन की तासीर गर्म होती है, इसलिए ज़्यादा देर तक न लगाएं. 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें.

3. नमक का पानी (Salt Water): सफाई और सूजन कम करने का उपाय

यह सबसे आसान, सुरक्षित और सबसे पुराना घरेलू नुस्खा है. नमक का पानी मुंह की pH वैल्यू (संतुलन) को बनाए रखने में मदद करता है, कैविटी के कारण होने वाली सूजन (Swelling) को कम करता है, और मुंह के बैक्टीरिया को साफ करता है.

इस्तेमाल करने का तरीका:

कुल्ला करें: एक गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें एक चम्मच नमक (Table Salt or Sea Salt) अच्छी तरह घोल लें.

गार्गल: इस पानी को मुंह में भरकर 30 सेकंड तक घुमाएं और फिर थूक दें.

फायदा: यह न केवल कीड़े से होने वाले दर्द में आराम देगा, बल्कि मसूड़ों की सूजन और दर्द में भी राहत देगा. इसे दिन में 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

ज़रूरी सलाह : ये 3 घरेलू नुस्खे बेशक आपको तुरंत कैविटी से छुटकारा पाने और दर्द को कम करने में मदद करेंगे. लेकिन यह याद रखें कि ये उपाय केवल अस्थायी राहत देते हैं. दांत में कीड़ा लग जाए तो उसे जड़ से खत्म करने के लिए और आगे के नुकसान से बचने के लिए, जितनी जल्दी हो सके डेंटिस्ट (Dentist) से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है. सही समय पर फिलिंग (Filling) या रूट कैनाल (Root Canal) कराने से आपका दांत बच सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)