सुबह 4:00 बजे उठने से क्या लाभ होता है, सुबह कितने बजे उठना चाहिए? Ayurveda Expert ने बताया...

Benefits Of Getting Up Before Sunrise | Subah 4 Baje Uthne ke Fayde: क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह सूर्योदय से ठीक पहले का समय कितना शांत और सुकून भरा होता है. दरअसल यह समय हमारे शरीर और मन को ऊर्जा देने वाला माना जाता है. आयुर्वेद और योग शास्त्र में भी इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है. अगर आप रोज सूर्योदय से लगभग 45 मिनट पहले उठते हैं, तो इसका असर न सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर बल्कि आपकी सोच, काम करने की क्षमता और पूरी दिनचर्या पर नजर आता है.

Subah 4 Baje Uthne ke Fayde: सूर्योदय से पहले उठने की आदत को कई संस्कृतियों और परंपराओं में सबसे अच्छी जीवनशैली का हिस्सा माना गया है. CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग एंड संस्कार के डायरेक्टर प्रो. राम अवतार ने NDTV को बताया कि यह समय शरीर और दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं इसके मुख्य फायदे:

सूर्योदय से पहले उठने के फायदे | Benefits Of Getting Up Before Sunrise | Subah Jaldi Uthne ke Fayde | Subah 4 Baje Uthne ke Fayde

मानसिक शांति और एकाग्रता :

प्रो. राम अवतार के मुताबिक सुबह का समय बहुत शांति होती है और उस समय प्रदूषण भी कम होता है. इस समय ध्यान और प्राणायाम करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है. चाहें आप स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल, सभी के लिए यह आदत बहुत फायदेमंद हो सकती है.

सुबह 4:00 बजे उठने से मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य और पाचन :

उन्होंने समझाया कि सुबह जल्दी उठने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस संतुलित रहती है. इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है. साथ ही, इस समय एक्सरसाइज करने से शरीर तेजी से फिट होता है.

सुबह 4:00 बजे उठने से सकारात्मक सोच और मानसिक ऊर्जा मिलेगी :

प्रो. राम अवतार बताते हैं कि सूर्योदय से पहले उठने वाले लोग दिनभर ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं. इसकी वजह यह है कि इस समय शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन (Cortisol Hormone) का लेवल बैलेंस रहता है, जिससे मूड अच्छा रहता है और तनाव कम होता है.

सुबह 4:00 बजे उठने से मिलेगा प्रकृति के करीब आने का मौका :

सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज और शांत वातावरण मन को प्रकृति के और करीब ले जाता हैं. यह अनुभव दिनभर आपको ताजगी से भरा रख सकता है.

सुबह 4:00 बजे उठने से आएगा अनुशासन :

सुबह जल्दी उठने से आपकी रोजमर्रा की आदतें ठीक हो जाती हैं. अगर आप समय पर सोते और उठते हैं तो इससे न केवल नींद की क्वालिटी बेहतर होती है बल्कि दिनभर काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है.

सुबह 4:00 बजे उठने से होगा बीमारियों से बचाव :

प्रो. राम अवतार का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग और प्राणायाम करने से हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से बचाव हो सकता है.

इन फायदों को पढ़कर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सूर्योदय से 45 मिनट पहले उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि सेहतमंद और सफल जीवन की कुंजी (चाबी) है.

