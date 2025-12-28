सुबह उठते ही चेहरे पर क्या लगाना चाहिए? यहां जानिए मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन

Morning skincare routine: हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा पूरे दिन ग्लोइंग और फ्रेश दिखे. इसके लिए सही मॉर्निंग स्किनकेयर रूटीन अपनाना बेहद जरूरी है. सुबह उठते ही हम चेहरे पर क्या लगाते हैं, यह हमारी स्किन की हेल्थ और ग्लो पर सीधा असर डालता है. इसके अलावा एक सही मॉर्निंग रूटीन न केवल आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, बल्कि समय से पहले दिखने वाली झुर्रियों और मुंहासों को रोकने में भी मदद करता है. इसी के चलते आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि सुबह उठकर चेहरे पर क्या लगाना चाहिए और मॉर्निंग स्किनकेयर रुटीन कैसा होना चाहिए जिसे अपनाकर हम बेदाग और निखरी हुई त्वचा पा सकते हैं.

1. सुबह उठकर पहले करें क्लींजिंग

ग्लोइंग और फ्रेश लुक के लिए सुबह उठकर चेहरे को हल्के ठंडे पानी से धोना चाहिए. इससे चेहरे की गंदगी और अतिरिक्त तेल साफ हो जाता है. आप क्लींजिंग के लिए माइल्ड फेस वॉश या क्लींजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि आप हार्ड और ज्यादा केमिकल वाला फेसवॉश का प्रयोग न करें, वरना आपको त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

फेस की क्लींजिंग करने के बाद आप टोनिंग करना न भूलें. इसके लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्किन हाईड्रेट होती है और मॉइस्चराइज रहती है. साथ ही दाग-धब्बों को कम करने और स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी यह काफी ज्यादा मददगार होता है.

चेहरे पर टोनर लगाने के कुछ मिनट बाद आप सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इसके लिए विटामिन सी युक्त सीरम का प्रयोग कर सकते हैं. इससे त्वचा को पोषण मिलता है और स्किन धीरे-धीरे निखर जाती है.

स्किन की ड्राईनेस को दूर करने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना न भूलें. इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और चेहरा मुलायम-शाइनी दिखता है. इसके अलावा त्वचा के नेचुरल ग्लो को बरकरार बनाए रखने के लिए भी मॉइस्चराइजर लगाना बहुत फायदेमंद होता है.

घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं. इससे त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से बचती है और टैनिंग-झुर्रियों जैसी समस्या भी कम होती है. साथ ही स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखने के लिए भी सनस्क्रीन लगाना बेहद लाभदायक होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.