श्री श्री रविशंकर ने बताया जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कैसे चुने सही गुरु

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: हम सभी जानते हैं कि गुरु बिना गति नहीं जिसका अर्थ ये है कि सही मार्गदर्शन के बिना जीवन में सही दिशा और कामयाबी का मिलना संभव नहीं है. ऐसे में आइए जानते हैं, आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर से कैसे चुनें सही गुरु?

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: श्री श्री रविशंकर से जानें कैसे चुनना है सही गुरु.

गुरु का हम सभी के जीवन में अहम रोल होता है. जब भी हम किसी भी नई चीज को सीखने की इच्छा रखते हैं, तो उस चीज को सिखाने के लिए एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है. आपने सुना होगा, कि 'गुरु बिना गति नहीं', जिसका अर्थ ये है कि सही मार्गदर्शन के बिना जीवन में सही दिशा और कामयाबी का मिलना संभव नहीं है. ऐसे में जीवन में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है. वहीं आज हम आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर से जानेंगे कि एक अच्छा गुरु कैसे चुनें, जो जीवन में नई दिशा दिला सके.

कैसे चुने सही गुरु- How to choose the right Guru?

इस पर गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा, आज के समय में ज्ञान की बातें बताने वाले और गाइड करने वाले काफी लोग मौजूद हैं, ऐसे में यूथ को बोलना चाहता हूं, कि ज्ञान की बातें सुनते जाओ और जो दिल को ठीक लगे, उसकी सुनो.

जानें-क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य? Know-what should be the goal of life?

श्री श्री रविशंकर ने बताया, जीवन का लक्ष्य क्या है इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न का पूछना काफी महत्वपूर्ण है. यानी अगर कोई ये प्रश्न पूछता है, तो इसका मतलब ये है कि वह जिज्ञासु बन गया है. उन्होंने कहा कि समय - समय पर लोगों के मन में ये प्रश्न उठना चाहिए. इसी के कारण से व्यक्ति के भीतर भौतिक और आध्यात्मिक विकास  होगा. इसे 'वितर्क' कहा जाता है, जिसमें मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं, जो हमारे आत्मज्ञान को शांत करते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

