न सीरम, न यूरिन, इस तकनीक से स्किन पर आएगा ग्लो, दूर रहेंगी स्किन से जुड़ी ये बीमारियां

अगर आप भी लंबे समय से चाह रहे हैं कि आपकी स्किन में ग्लो आए तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है. दरअसल आज हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाने के बाद स्किन पर ग्लो तो आएगा ही, साथ ही स्किन जुड़ी कई बीमारियों से राहत मिलेगी. आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में.

श्री श्री रविशंकर ने बताया इस खास तकनीक के बारे में- (Sri Sri Ravi Shankar told about this special technique)

हम जिस खास तकनीक की बात कर रहे हैं, उसका नाम सुदर्शन क्रिया (Sudarshan Kriya), इस तकनीक के बारे में श्री श्री रविशंकर ने बताया है. बता दें, यह लयबद्ध श्वास तकनीक (Rhythmic Breathing Technique) है, जिससे शरीर, मन और भावनाओं के साथ अच्छा तालमेल बैठाती है, साथ ही इसे करने से तनाव कम होता है और सबसे खास बात यह है कि अगर इस क्रिया को रोजाना किया जाए तो स्किन में ग्लो आता है और त्वचा संबंधी कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है.



ग्लो पाने के लिए बेस्ट है यह तकनीक, नहीं है सीरम और यूरिन की जरूरत



सुदर्शन क्रिया तकनीक को स्किन के ग्लो के लिए बेस्ट माना गया गया है, क्योंकि इसमें ग्लो पाने के लिए विदेशी जड़ी-बूटियों या महंगे सीरम की जरूरत नहीं होती है. यहां तक कि स्किन को ठीक करने के नाम पर अपना मूत्र लगाने या पीने के नए वायरल ट्रेंड की भी नहीं है, जिसे डॉक्टरों ने असुरक्षित और अवैज्ञानिक बताया है.

लाखों लोग करते हैं इस सुदर्शन क्रिया का अभ्यास



दक्षिण मुंबई से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जोलांग की पहाड़ियों तक, लाखों लोग सुदर्शन क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं. इनमें से, लंबे समय से त्वचा संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)