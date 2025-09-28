OMG! 6 महीने में 25 Kg कम! इस महिला ने बताए घर बैठे आसान वेट लॉस सीक्रेट्स

Weight loss tips : आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी अपनी वजन घटाने की जर्नी शुरू करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगी. हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर साक्षी यादव की, जिन्होंने सिर्फ 6 महीनों में 25 किलो वजन कम करके सबको हैरान कर दिया. साक्षी ने अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडिया शेयर करके बताया है.
साक्षी ने वीडियो में कुछ ऐसे आसान एक्सरसाइज बताए हैं, जिन्हें आप घर पर बिना किसी खास सामान के कर सकते हैं. तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं साक्षी के वो सीक्रेट्स जिन्होंने उन्हें फिट और स्लिम बनाया.
जंपिंग जैक्स (Jumping Jacks)
जंपिंग जैक्स पूरे शरीर की कसरत है. इसमें आपके पैर, हाथ और कोर एक साथ काम करते हैं. वेबएमडी (WebMD) के मुताबिक, अगर आप सही डाइट के साथ इसे करते हैं, तो ये फैट कम करने में बहुत मदद करता है.हाई नीज (High Knees)
हाई नीज आपके दिल की धड़कन को तेजी से बढ़ाती हैं, जिससे खूब कैलोरी बर्न होती है और आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है. ये एक हाई-इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज है, जो आपके शरीर को फैट बर्निंग मशीन में बदल देती है.जंपिंग स्क्वैट्स (Jumping Squats)
स्क्वैट्स तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जंपिंग स्क्वैट्स उससे एक कदम आगे हैं. इसमें आपको स्क्वैट करने के बाद ऊपर की ओर जंप करना होता है. ये कैलोरी बर्न करने और कई मांसपेशियों को एक साथ एक्टिव करने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है.बर्पी जंप अप (Burpee Jump Up)
ये कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. इस एक्सरसाइज को तेजी से करने पर आपकी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है. ये वजन कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज में से एक है.स्विच जंप (Switch Jump)
ये भी खूब सारी कैलोरी बर्न करती है और आपके शरीर की कई मांसपेशियों को एक्टिव करती है. ये वजन घटाने की आपकी जर्नी में बहुत मददगार साबित हो सकती है. बस एक पैर आगे और दूसरा पीछे करके जंप करना है और हवा में पैरों को बदलना है.जरूरी बात
साक्षी यादव के लिए ये एक्सरसाइज काम कर गए, लेकिन याद रहे हर शरीर अलग होता है. इसलिए कोई भी नई एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए.
