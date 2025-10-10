एक मुट्ठी Sprouts रोज खाएंगे तो शरीर में जमी चर्बी मक्खन की तरह लगेगी पिघलने

Sprouts health benefits : क्या आप भी उन लोगों में से हैं, जो बढ़ते वजन और शरीर पर जमी चर्बी से परेशान हैं? जिम जाने का टाइम नहीं मिलता या डाइट फॉलो करना मुश्किल लगता है? तो घबराइए नहीं, आज हम आपको एक ऐसा आसान और सस्ता तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी चर्बी को मक्खन की तरह पिघला सकते हैं. जी हां, हम बात करने वाले हैं छोटे-छोटे स्प्राउट्स की, जिसे आप रोज एक मुट्ठी खाली पेट खाते हैं तो ये आपके पेट की चर्बी कैसे गलाएंगे, आइए जानते हैं....

स्प्राउट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती. जब आप कम खाते हैं, तो अपने आप कैलोरी इंटेक कम हो जाता है, और वजन कम होने लगता है.

स्प्राउट्स में कैलोरी बहुत कम होती है, लेकिन पोषक तत्व भरपूर होते हैं. इसका मतलब है कि आप भरपेट खा भी लेते हैं और आपके शरीर में बेकार की कैलोरी भी नहीं जाती.

स्प्राउट्स में मौजूद एंजाइम्स और पोषक तत्व आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं. तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपका शरीर फास्ट कैलोरी बर्न करता है.

जो लोग शाकाहारी हैं, उनके लिए स्प्राउट्स प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं. प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है. जितनी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, उतना ही फैट बर्न होता है.

स्प्राउट्स में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है. कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पेट हल्का महसूस होता है.

स्प्राउट्स डाइट में कैसे शामिल करें?

आप इन्हें सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने के साथ सलाद में मिलाकर खा सकते हैं. इसमें थोड़ा टमाटर, प्याज, खीरा और नींबू का रस मिलाकर स्वाद बढ़ा सकते हैं.

शाम के स्नैक के तौर पर स्प्राउट्स की चटपटी चाट बना सकते हैं.अपनी पसंदीदा सब्जी में भी आप इन्हें हल्का सा पकाकर डाल सकते हैं.

कुछ लोग सुबह खाली पेट भी एक मुट्ठी स्प्राउट्स खाना पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

लेकिन आपको स्प्राउट्स खाते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी है...

स्प्राउट्स खाते समय साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इन्हें अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें. अगर आप पहली बार स्प्राउट्स खा रहे हैं, तो शुरुआत में कम मात्रा से करें ताकि आपका शरीर इसके साथ एडजस्ट हो सके.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)