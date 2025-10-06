विज्ञापन
इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए मखाना, पड़ जायेंगे लेने के देने | Is Too Much Makhana Bad

Side Effects Of Makhana/Fox Nuts | Makhana Khane Ke Nuksan: मखाना फाइबर से भरपूर होता है, जो छोटे मात्रा में पाचन के लिए फायदेमंद है. लेकिन जब इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, तो यह पेट फूलना, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

जरूरत से ज्यादा मखाना खाने के नुकसान

Side Effects OF Eating Too Much Makhana: मखाना को अंग्रेजी में फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, आजकल हेल्दी स्नैक्स के रूप में बच्चों और बड़ों के बीच ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है. यह पोषक तत्वों से भरपूर, कम कैलोरी वाला और आसानी से उपलब्ध स्नैक है. हालांकि, किसी भी चीज का सेवन ज्यादा मात्रा में करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसा ही मखाने के साथ भी है. मखाने का सेवन ज्यादा करने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बहुत अधिक मखाना खाने के नुकसान (Side Effects OF Eating Too Much Makhana | Makhana Khane Ke Nuksan)

पाचन संबंधी समस्याएं (Digestive Issues)

मखाना फाइबर से भरपूर होता है, जो छोटे मात्रा में पाचन के लिए फायदेमंद है. लेकिन जब इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, तो यह पेट फूलना, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. क्योंकि मखाने में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए अत्यधिक सेवन से पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

किडनी की पथरी और ब्लड शुगर में बदलाव ( Kidney And Blood Sugar Related Problems)

मखाना कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों के लिए जरूरी है. लेकिन ज्यादा कैल्शियम से किडनी पर असर पड़ सकता है. साथ ही, मखाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होने के कारण, अत्यधिक सेवन से ब्लड शुगर में बढ़ोतरी हो सकती है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक है.

पोषक तत्वों का असंतुलन और एलर्जी (Allergy & Nutrients Imbalance)

हालांकि मखाना प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लेकिन इसे ज्यादा खाने से शरीर के लिए जरूरी अन्य पोषक तत्वों जैसे फैट, विटामिन और खनिजों की कमी हो सकती है. इसके अलावा, कुछ लोगों को मखाने से एलर्जी भी हो सकती है, जो त्वचा पर चकत्ते, खुजली और पाचन संबंधी समस्याओं के रूप में प्रकट होती है.

वजन बढ़ना और हृदय स्वास्थ्य (Weight Gain & Heart Disease)

मखाने में कैलोरी कम होती है, लेकिन अगर इसे ज्यादा तेल, घी या चीनी में भूनकर खाया जाए, तो यह कैलोरी-डेंस स्नैक बन सकता है और वजन बढ़ा सकता है. इसके अलावा, मखाने में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होने से हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

