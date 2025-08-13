क्या रोज मखाना खाना ठीक है, अगर नहीं, तो जान लें किन लोगों को बना लेनी चाहिए है दूरी

Makhana Side Effects: मखाना एक सुपरफूड है जिसे फॉक्स नट्स के नाम में भी जाना जाता है. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फॉस्फ़ोरस जैसे पाए जाने वाले तत्व शरीर को फायदे कई पहुंचाने में मददगार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? इस हेल्दी चीज के जहां फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं. आइए जानते हैं मखाने खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Makhana Ke Nuksan | Jyada Makhana Khane Se Kya Hota Hai | Makhane Ka Sevan Kise Nahi Karna Chahiye

मखाने कब नहीं खाना चाहिए?

किडनी स्टोन: मखाने में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है जो किडनी में स्टोन की समस्या को बढ़ा सकती है. इसलिए किडनी की समस्या से परेशान लोगों को मखाने का ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: हाई यूरिक एसिड का रामबाण घरेलू इलाज हैं ये हरी पत्तियां, पेशाब के रस्ते शरीर से निचोड़ देंगी सारी गंदगी

स्किन: मखाने की तासीर ठंडी होती है. ऐसे में जरूरत से ज्यादा इसका सेवन ड्राई स्किन की समस्या का कारण बन सकता है.

वजन: मखाना एक हेल्दी स्नैक जरूर है, लेकिन अगर आप इसे घी में मिलाकर खाते हैं तो वजन बढ़ सकता है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करने से बचें.

पाचन: मखाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच और कब्ज का कारण बन सकता है. पेट की समस्या से पीड़ित लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए.

Watch Video: NRI इलाज के लिए लौट रहे स्वदेश, FY25 में 150% का उछाल, जानिए क्या है कारण | Medical Treatment

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)