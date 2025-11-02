शाहरुख खान को जब Stress होता है तो वे क्या करते हैं? 60 साल के King Khan ने बताया तनाव से छुटकारा पाने का तरीका

विज्ञापन
Shahrukh Khan Birthday: एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव पर वह तनाव (Stress) को कैसे संभालते हैं. उनकी बातें न सिर्फ दिल को छूती हैं, बल्कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए एक सीख भी हैं.

Shahrukh Khan Birthday: शाहरुख खान आज 60 साल के हो गए हैं.

Shahrukh Khan Birthday | Shahrukh Khan Age: 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन होता है. एक ऐसा दिन जब उनके फैंस उन्हें King Khan, Badshah और SRK जैसे नामों से सोशल मीडिया पर बधाई देते हैं. लेकिन, इस बार उनका जन्मदिन सिर्फ सेलिब्रेशन का मौका नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का संदेश भी लेकर आया है. एक हालिया इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव पर वह तनाव (Stress) को कैसे संभालते हैं. उनकी बातें न सिर्फ दिल को छूती हैं, बल्कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए एक सीख भी हैं.

तनाव से निपटने के लिए शाहरुख ने क्या बताया? (What Did Shahrukh Tell To Deal With Stress?)

शाहरुख खान ने इंटरव्यू में बहुत ही सहज अंदाज में बताया कि तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को व्यस्त रखना. उनका मानना है कि जब आप काम में लगे रहते हैं, तो आपके पास चिंता करने का समय ही नहीं होता. यह बात उन्होंने न केवल अपने अनुभव से कही, बल्कि एक कलाकार, पिता और इंसान के रूप में महसूस की है.

उनका कहना है कि वह दिनभर काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें तनाव महसूस करने का मौका ही नहीं मिलता. चाहे शूटिंग हो, स्क्रिप्ट पढ़ना हो या बच्चों के साथ समय बिताना हर पल को वह पूरी तरह जीते हैं.

परिवार के साथ समय बिताना मानसिक स्थिरता की कुंजी

शाहरुख खान ने यह भी बताया कि बच्चों और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखता है. उनके लिए परिवार एक ऐसा आधार है जो उन्हें हर परिस्थिति में संतुलन देता है. वह कहते हैं कि बच्चों की बातें, उनकी मासूमियत और उनके साथ बिताया गया समय उन्हें तनाव से दूर रखता है.

उनका यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि मानसिक स्वास्थ्य केवल अकेले ध्यान या योग से नहीं, बल्कि संबंधों और भावनात्मक जुड़ाव से भी बेहतर होता है.

सोच का फर्क: तनाव को कैसे देखा जाए?

शाहरुख खान मानते हैं कि हर किसी की जिंदगी में तनाव आता है, लेकिन उसे कैसे संभालना है, यह व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है. वह कहते हैं कि अगर आप तनाव को एक चुनौती की तरह देखें, तो आप उससे लड़ सकते हैं. लेकिन, अगर आप उसे बोझ समझें, तो वह आपको थका देगा. उनकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि तनाव से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर और सही तरीके से हैंडल करना जरूरी है.

SRK का मंत्र सकारात्मक सोच-

शाहरुख खान बताते हैं कि वह खुद को हमेशा सकारात्मक सोच से घिरे रखते हैं और नकारात्मकता से दूर रहते हैं. उनका मानना है कि अगर आप अपने आसपास सकारात्मक लोग, विचार और ऊर्जा रखें, तो तनाव आपसे दूर रहेगा.

वह कहते हैं कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं.

शाहरुख खान की बातें हमें यह सिखाती हैं कि तनाव कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में संतुलन लाना है. 60 साल की उम्र में भी उनका उत्साह, एनर्जी और सोच यह साबित करती है कि उम्र केवल एक संख्या है, असली ताकत होती है मन की स्थिति.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

