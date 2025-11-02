विज्ञापन

शाहरुख खान ने बर्थडे वाले दिन फैन्स से मांगी माफी, सुबह से इंतजार कर रहे लोग हुए निराश

शाहरुख खान के फैन्स को सुबह से ही उनकी एक झलक का इंतजार था लेकिन इस बीच किंग खान ने एक्स पर माफी मांग ली.

शाहरुख खान ने फैन्स से मांगी माफी
नई दिल्ली:

शाहरुख खान के जन्मदिन पर हर साल उनके घर मन्नत के बाहर फैन्स का जमावड़ा लगता है. हर एक की बस एक ही ख्वाहिश कि किंग खान की एक झलक दिख जाए. ऐसा हर साल ही होता है लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो पाया. फैन्स को निराशा हुई लेकिन उतना ही बुरा शाहरुख खान को भी लगा और यही वजह रही कि उन्होंने शाम करीब 7 बजे फैन्स से माफी मांगते हुए  एक ट्वीट किया. 

शाहरुख खान ने लिखा, अधिकारियों ने मुझे सलाह दी थी कि मैं आप सभी से मिलने के लिए बाहर ना निकलूं. आप सभी जो सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे मैं आपसे माफी चाहता हूं. लेकिन ऐसा केवल भीड़ को कंट्रोल करने और आप सभी की सुरक्षा का खयाल रखने के लिए किया जा रहा है. मुझे समझने के लिए शुक्रिया और यकीन मानिए...आपसे ज्यादा मैं आपसे उस मुलाकात को मिस कर रहा हूं. आप सभी से मिलने और प्यार बांटने का बेसब्री से इंतजार था. आप सभी को प्यार...

बता दें कि इस साल शाहरुख खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया. ये मौका सभी के लिए खास था और पापा-बेटी शाहरुख और सुहाना के लिए ज्यादा स्पेशल रहा क्योंकि इस मौके पर उनकी फिल्म किंग की पहली झलक पेश की गई. ये फिल्म साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है क्योंकि इसमें शाहरुख खान बेटी सुहाना के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने जा रहे हैं. अभी इस झलक को देखने के बाद कहना मुश्किल है कि दोनों के बीच कनेक्शन क्या होगा और ये कहानी किस तरह की होगी.

