शाहरुख खान को गले लगाती थी कोई हीरोइन तो गौरी खान को होती थी जलन, पुराने दोस्त ने शेयर किया किस्सा

शाहरुख खान के पुराने दोस्त ने रेडियो चैनल से बात करते हुए उन पुराने दिनों और शाहरुख खान के संघर्षों को याद किया.

शाहरुख खान को गले लगाती थी कोई हीरोइन तो गौरी खान को होती थी जलन, पुराने दोस्त ने शेयर किया किस्सा
शाहरुख खान मां की इच्छा की वजह से बने फिल्म एक्टर!
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे बनने से पहले शाहरुख खान मुंबई में एक आम स्ट्रगलर थे जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था. उनके करीबी दोस्त विवेक वासवानी ने उन दिनों को देखा है. रेडियो नशा से हालिया बातचीत में विवेक ने उन शुरुआती पलों को याद किया, जिसमें शाहरुख के पर्सनल दुखदर्द, गौरी खान से रिश्ता और फिल्मों में एंट्री की अनोखी कहानी शामिल है. विवेक ने बताया कि शाहरुख फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गौरी को उन्हें दूसरी एक्ट्रेसेज को गले लगाना पसंद नहीं था.

विवेक ने याद किए शाहरुख के शुरुआती दिन

विवेक के मुताबिक, शाहरुख मुंबई कम पैसे लेकर आए और महीनों उनके घर रहे. “वह मेरे घर थे और वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम बाहर नॉन-वेज खाने जाते. पहले 20 मिनट वे चुपचाप खाते रहे. करीब दो दिन से ठीक से नहीं खाया था. खाना खत्म कर बोले, ‘विवेक, जानते हो? मेरी मां मर रही हैं.' उस रात उन्होंने मां की बीमारी, बहन और गौरी के बारे में खुलकर बताया.”

शाहरुख उनके साथ क्रिसमस से ठीक पहले तक रहे. दोनों ला पेपे की पार्टी में गए, जहां जैकी श्रॉफ और जीनत अमान जैसे सितारे रहते थे. फिर शाहरुख की मां की तबीयत बिगड़ी. विवेक ने पिता से पैसे उधार लेकर दिल्ली दवाइयां भिजवाईं. उसी दौरान प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा ने शाहरुख को फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन शाहरुख हिचकिचा रहे थे. 

विवेक ने खुलासा किया, “उन्होंने कहा कि गौरी को उन्हें दूसरी हीरोइनों को गले लगाना अच्छा नहीं लगेगा. टीवी से वे खुश थे, इसलिए मैंने जोर नहीं डाला.” हालांकि, बाद में शाहरुख शिमला में एक छोटी फिल्म की शूटिंग के लिए राजी हुए, जहां उनकी मुलाकात केतन मेहता से हुई और उन्होंने ‘माया मेमसाब' में काम किया.

मां के निधन के कुछ दिन बाद सुबह-सुबह विवेक को सरप्राइज मिला. शाहरुख बड़े बैग लेकर दरवाजे पर खड़े थे. अंदर नहीं आए, सिर्फ पूछा कि क्या हम साथ फिल्म कर सकते हैं. विवेक ने बताया कि शाहरुख फिल्म अभिनेता बनना चाहते थे, क्योंकि उनकी मां का सपना था कि वे सुपरस्टार बनें.

शाहरुख का नया प्रोजेक्ट

शाहरुख जल्द ही ‘किंग' में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट लुक उनके 60वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ. फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान के साथ दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और अनिल कपूर भी हैं. रिलीज 2026 में होगी.

