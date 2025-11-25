विज्ञापन

शाहरुख खान बदलेंगे मोना सिंह की किस्मत, बार-बार मां वाले रोल हो रहे थे ऑफर तो किंग खान से की थी शिकायत

मोना सिंह फिलहाल अपनी वेब सीरीज 'थोड़ा दूर थोड़ा पास' को लेकर चर्चा में हैं. ये वेब सीरीज आप जी-5 पर देख सकते हैं.

मोना सिंह 'थोड़ा दूर थोड़ा पास' को लेकर चर्चा में हैं
नई दिल्ली:

आजकल हर किसी की जिंदगी बस नोटिफिकेशन के इर्द-गिर्द घूमती है. हम सोच भी नहीं सकते कि अगर एक दिन बिना फोन के जीना पड़े तो वो दिन कैसे कटेगा? जरा सोचिए किसी परिवार को ये चैलेंज मिल जाए और इसके बदले में पैसे मिलें तो फिर क्या ही बात है. कैसा लगा आइडिया मजेदार लगा तो आप इस कहानी को मोना सिंह, पकंज कपूर और कुणाल रॉय कपूर की वेब सीरीज थोड़े दूर थोड़े पास में देख सकते हैं.  इस मोबाइल और गैजेट की लत वाली दुनिया में, Zee5 पर 'थोड़े दूर थोड़े पास' नाम का एक नया शो रिलीज हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि वर्चुअल वैलिडेशन यानी असली इंसानी कनेक्शन की दौड़ में हमने क्या खो दिया है.

यह ड्रामा वेब सीरीज एक प्यारी, मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है कि कैसे डिजिटल ओवरलोड ने परिवारों और रिश्तों को तोड़ दिया है. एनडीटीवी ने शो के लीड स्टार्स मोना सिंह और कुणाल रॉय कपूर से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने खुद माना कि आज के जमाने में खुद को बिना गैजेट्स इमैजिन करना मुश्किल है हालांकि एक बैलेंस होना चाहिए. दोनों ही स्टार्स ने बताया कि वे संडे को या फैमिली के साथ खाना खाते वक्त, टाइम बिताते वक्त फोन को साइड में ही रखते हैं. 

जब हमने मोना सिंह ने पूछा कि कौनसा वो गैजेट है जिसे वो अपनी लाइफ से आसानी से डिलीट कर सकती हैं तो मोना ने लैपटॉप का नाम लिया. इस पर आदित्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि मोना लैपटॉप इसलिए कह रही हैं क्योंकि लैपटॉप वाले सभी काम वो मोबाइल से कर सकती हैं. जब ये गूगली आदित्य पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि वह प्रिंटर के बिना आसानी से रह सकते हैं.

कब तक मां-बहन का रोल करेंगी मोना सिंह?

बात चीत के दौरान हमने मोना सिंह को याद दिलाया कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लॉन्च इवेंट में उन्होंने शाहरुख से कहा था कि उन्हें बार-बार मम्मी वाले रोल मिल रहे हैं उनके लिए कुछ और अलग हटके सोचा जाए. मोना ने उस मोमेंट को याद किया. फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या शाहरुख ने मां से हटके कोई रोल उन्हें ऑफर किया है? मोना ने सवाल के जवाब में एक हिंट तो दी कि कुछ पक रहा है लेकिन इसके बारे में और कुछ नहीं कहा और हंसकर टाल दिया. मतलब साफ है कि कुछ तो है लेकिन फिलहाल अनाउंस करने का सही समय नहीं है.
 

