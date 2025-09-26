Shahnaz Husain के नवरात्रि के लिए टॉप ब्यूटी और हेल्थ मंत्र...

Traditional remedies : यूं तो व्रत हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखते हैं, लेकिन हमारे ऋषि-मुनियों ने उपवास को शरीर को अंदर से साफ करने और नया जीवन देने का भी एक तरीका माना था. यानी, व्रत सिर्फ भगवान से जुड़ने का नहीं, बल्कि खुद को अंदर से सुंदर और स्वस्थ बनाने का भी एक मौका है.

नवरात्रि में इन 5 बातों से बनाएं दूरी, तन और मन दोनों रहेगा हेल्दी...

शहनाज हुसैन, जो ब्यूटी की दुनिया में एक जाना-माना नाम हैं, बताती हैं कि नवरात्रि के व्रत के दौरान हम कुछ खास चीजों का ध्यान रखकर अपनी खूबसूरती और सेहत दोनों को निखार सकते हैं.

व्रत में क्या खाएं, क्या नहीं?

शहनाज जी कहती हैं कि सिर्फ पानी पर रहने से शरीर को नुकसान हो सकता है. ऐसे में फलों और सब्जियों के ताजे जूस को पानी मिलाकर पिएं. ये आसानी से पच जाते हैं और आपके पाचन तंत्र को आराम मिलता है. इससे शरीर में जमी गंदगी भी बाहर निकलती है.

जूस के अलावा छाछ, नारियल पानी और नींबू पानी भी खूब पिएं. इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे और तरोताजा महसूस करेंगे. वहीं,आम आटे की जगह कुट्टू का आटा खाएं. इसमें प्रोटीन होता है और यह शरीर को साफ करने में भी मदद करता है.

जबकि नवरात्रि में इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक असल में सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. यह शरीर को पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है. फल, अंकुरित अनाज और मेवे खाएं. ये आपको ताकत देंगे और शरीर को अंदर से साफ करेंगे.

इन चीजों से रहें दूर

चाय, कॉफी, पैकेट वाले जूस और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें. साथ ही, बहुत ज्यादा तली-भुनी चीजें और मीठी खीर भी कम खाएं, क्योंकि ये शरीर को साफ करने की बजाय बोझ बढ़ा सकते हैं.

नवरात्रि में मालिश करवाना भी बहुत फायदेमंद होता है. मालिश से शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं, मांसपेशियां टोन होती हैं और खून का दौरा भी बेहतर होता है. इसके अलावा, गहरी सांस लेने वाले व्यायाम (प्राणायाम) और मेडिटेशन भी करें ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेंगे.

शहनाज हुसैन ने कुछ आसान और असरदार ब्यूटी टिप्स भी दिए हैं-

रात भर गुड़हल के फूलों को ठंडे पानी में भिगो दें. सुबह फूलों को मसलकर पानी अलग कर लें. फूलों में 3 चम्मच ओट्स और 2 बूंद टी ट्री ऑयल मिलाकर, गुड़हल के पानी से पेस्ट बना लें. यह पैक त्वचा को साफ, ताजा और चमकदार बनाता है.

दूसरा नुस्खा

शहद और दही में एक चम्मच फलों का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद धो लें. यह त्वचा को मुलायम बनाता है, टैन हटाता है और चमक लाता है.

ताजे एवोकाडो पल्प को एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद धो लें. एवोकाडो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा को पोषण देता है और बढ़ती उम्र के निशानों को कम करता है.

खीरा और पके पपीते के गूदे को दही और दो चम्मच ओट्स के साथ मिलाएं. चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं. इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और आधे घंटे बाद धो लें. यह टैन हटाकर त्वचा को चमकदार बनाता है.

एक चम्मच मूंग दाल को कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए. पेस्ट बनाकर इसमें एक चम्मच टमाटर का गूदा मिलाएं. चेहरे पर हल्के हाथ से मालिश करते हुए लगाएं. 20 मिनट बाद पानी से धो लीजिए. यह ऑयल कम करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है.

अंडे का सफेद भाग, नींबू का रस और शहद मिलाकर मास्क की तरह लगाएं. 20 मिनट बाद धो लें. नींबू और अंडे का सफेद भाग त्वचा को साफ करते हैं और ऑयल कम करते हैं. अंडा त्वचा को कसने में भी मदद करता है, जबकि शहद एक नैचुरल मॉइस्चराइजर है.

02 चम्मच चोकर, एक चम्मच पिसे हुए बादाम, एक चम्मच शहद, एक चम्मच दही और अंडे का सफेद भाग या गुलाब जल मिलाएं. इसे चेहरे पर लगाएं, होंठ और आंखों के आसपास के हिस्से को छोड़कर. 30 मिनट बाद धो लें.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)