Face Steam लेने का सही तरीका क्या है? स्किनकेयर एक्सपर्ट ने बताया पानी में मिला लें 2 चीजें, निखर जाएगी त्वचा

How to Take Face Steam: चेहरे पर भाप (Face Steam) लेना स्किनकेयर का एक पुराना और प्रभावी तरीका है. इसकी मदद से फेस के पोर्स खुलते हैं और त्वचा की गहराई से साफ-सफाई हो जाती है. लेकिन अगर इसे सही ढंग से किया जाए, तो इसके रिजल्ट काफी ज्यादा चमत्कारिक हो सकते हैं. अक्सर लोग सिर्फ सादे पानी से स्टीम लेते हैं, लेकिन स्किनकेयर एक्सपर्ट्स के अनुसार, यदि पानी में दो खास चीजें मिला ली जाएं, तो यह न केवल पोर्स की गहराई से सफाई करता है बल्कि त्वचा की रंगत को भी अंदर से निखार देता है. आज हम आपको फेस स्टीम लेने का सही तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे स्किन को नखरेगी ही साथ में पोषण भी भरपूर मिलेगा. यह जानकारी स्किन केयर एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज दास ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

भाप लेने का सही तरीका क्या है? (What is Correct Way to Take Face Steam)

डॉक्टर मनोज दास बताते हैं कि अधिकतर लोग फेस स्टीम में सादे पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इस पानी में सर्दियों में मिलने वाली कुछ चीजें शामिल कर ली जाएं तो फायदा और ज्यादा बढ़ जाता है. इसके लिए आपको एक पतीले में पानी को अच्छे से उबालना है और उबलते समय ही उसमें कुछ संतरे के छिलके और चुकंदर के पत्तों के छोटे-छोटे टुकड़े डाल दें. अब इसके बाद पानी को गैस से उतार लें और फिर सिर के ऊपर से एक तौलिया ढककर भाप ले लें.

डॉक्टर बताते हैं कि जब संतरे के छिलकों और चुकंदर के पत्तों के पानी से स्टीम ली जाती है तो त्वचा के पोर्स खुल जाते हैं और उनमें नेचुरली विटामिन्स की सप्लाई हो जाती है. ऐसे में जब स्किन को डायरेक्ट विटामिन्स मिलते हैं तो स्किन जल्दी निखरती है और नेचुरल ग्लो आता है. साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी यह काफी ज्यादा लाभकारी साबित होती है.

स्किनकेयर एक्सपर्ट के अनुसार इस फेस स्टीम को हफ्ते में 3 बार लिया जा सकता है. इसके अलावा अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई रहती है तो आप भाप लेने से पहले त्वचा पर मॉइस्चराइजर जरूर लगा लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.