घर में रखी वैसलीन है इन 101 समस्याओं का इलाज, बस जान लीजिए इस्तेमाल करने का तरीका

Ways to Use Vaseline: जब घर में मौजूद बेसिक चीजों की बात होती है, तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली का कोई मुकाबला नहीं है. रोजमर्रा की जिंदगी में यह एक ऐसी मल्टी-पर्पज चीज है जो ब्यूटी, स्किनकेयर, हेल्थ और DIY तक हर जगह काम आती है. वैसलीन % ट्रिपल-प्यूरिफाइड पेट्रोलियम जेली से बनी होती है, जो त्वचा की नमी को लॉक करती है, रूखेपन को ठीक करती है और स्किन को सुरक्षा देती है. लेकिन, इसके फायदे सिर्फ मॉइस्चराइजर तक सीमित नहीं हैं. अगर आपके पास वैसलीन का एक छोटा सा जार है, तो समझिए आपके पास 101 स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं. यही वजह है कि दुनिया भर में इसे एक भरोसेमंद ऑल-राउंडर माना जाता है.

वैसलीन का इस्तेमाल 101 करने के तरीके | Ways to Use Vaseline

मेकअप रिमूवर के रूप में वैसलीन वाटरप्रूफ मेकअप को भी बिना जलन हटाती है. आइब्रो पर लगाने से बिखरे बाल सेट होकर नैचुरल शेप में रहते हैं. होंठों पर लगाने से यह इंस्टेंट लिप ग्लॉस जैसा शाइन देती है. लिपस्टिक के ऊपर लगाने से रंग लंबे समय तक टिका रहता है. फटे होंठों पर लगाने से नमी लॉक होकर जल्दी राहत मिलती है. टूथब्रश के साथ इस्तेमाल करने पर होंठों की डेड स्किन हटती है. नाखूनों के आसपास लगाने से क्यूटिकल्स मुलायम और हेल्दी होते हैं. नेल पॉलिश से पहले लगाने पर स्किन पर पॉलिश फैलती नहीं. सूखी नेल पॉलिश को स्किन से आसानी से हटाने में मदद करती है. पुरानी मैनीक्योर पर लगाने से नाखूनों में फिर से चमक आती है. शेविंग के बाद लगाने से जलन, कट और रूखापन कम होता है. वैक्सिंग के बाद त्वचा पर लगाने से लालिमा और जलन शांत होती है. थ्रेडिंग के बाद लगाने से स्किन जल्दी नॉर्मल हो जाती है. गालों पर हल्की मात्रा लगाने से नेचुरल हाइलाइटर जैसा ग्लो मिलता है. ब्लश में मिलाने से वह क्रीमी और स्मूद बन जाता है. पलकों पर लगाने से हल्की चमक आती है और वे कंडीशन्ड रहती हैं. फाउंडेशन में मिलाने से ड्राई स्किन पर वह स्मूद दिखता है. ड्राई चेहरे पर लगाने से तुरंत हेल्दी ग्लो आता है. मुंह के फटे कोनों पर लगाने से जल्दी हीलिंग होती है. डार्क और रूखे होंठों को मुलायम बनाने में मदद करती है. आईशैडो से पहले लगाने पर मेकअप ज्यादा देर टिकता है. मेहंदी से पहले स्किन पर लगाने से अनचाही जगह रंग नहीं चढ़ता. नए टैटू पर लगाने से स्किन सुरक्षित और हाइड्रेट रहती है. रेज़र बम्प्स पर लगाने से दाने और जलन शांत होती है. परफ्यूम से पहले पल्स पॉइंट पर लगाने से खुशबू देर तक रहती है. फटी एड़ियों पर रात में लगाने से सुबह त्वचा मुलायम मिलती है. हाथ-पैर की ड्राईनेस में यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है. एक्ज़िमा में यह स्किन को शांत और प्रोटेक्ट करने में मदद करती है. सोरायसिस में सपोर्टिव केयर के रूप में ड्राईनेस कम करती है. जलन वाली त्वचा पर लगाने से ठंडक और आराम मिलता है. सनबर्न के बाद लगाने से स्किन रिकवरी में मदद मिलती है. नहाने के तुरंत बाद गीली त्वचा पर लगाने से नमी लॉक होती है. सर्दियों में सूखी नाक के अंदर हल्की मात्रा राहत देती है. छोटे घावों पर लगाने से पानी और गंदगी से सुरक्षा मिलती है. यह स्किन बैरियर बनाकर बाहरी नुकसान से बचाव करती है. खरोंच पर लगाने से हीलिंग प्रोसेस बेहतर होती है. जख्म भरते समय लगाने से निशान पड़ने की संभावना कम होती है. टखनों की खुरदरी त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करती है. कोहनी और घुटनों की सख्त स्किन को नरम करती है. चीनी या नमक के साथ मिलाकर असरदार बॉडी स्क्रब बनता है. पैरों की मसाज में इस्तेमाल करने से थकान कम होती है. रात में हाथों पर लगाने से सुबह हाथ सॉफ्ट रहते हैं. स्किन पीलिंग और खिंचाव को रोकने में मदद करती है. लंबे समय तक बिस्तर पर रहने वालों में बेड सोर से बचाव में सहायक है. सफर के दौरान ड्राई स्किन से बचाने के लिए यह उपयोगी है. हेयर डाई से पहले हेयरलाइन पर लगाने से दाग नहीं पड़ते. उड़ते बालों और फ्रिज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है. स्प्लिट एंड्स को अस्थायी रूप से छुपाकर बालों को हेल्दी दिखाती है. कर्ल्स और वेव्स सेट करने में यह नेचुरल स्टाइलर की तरह काम करती है. चोटी या बन से पहले लगाने से बाल स्मूद दिखते हैं. ब्लो-ड्राई से पहले लगाने पर बाल रूखे नहीं होते. ड्राई स्कैल्प में खुजली और रूखापन कम करती है. हेयर मास्क के रूप में बालों को गहराई से नमी देती है. बच्चों के छोटे बालों को सेट करने में सुरक्षित है. फ्लाईअवे बालों को पार्टी लुक में कंट्रोल करती है. विग लगाते समय स्किन और बालों की सुरक्षा करती है. हेयर एक्सेसरी लगाने में बाल उलझने से बचाती है. बालों में हल्की नैचुरल शाइन लाने में मदद करती है. जूं निकालते समय कंघी चलाना आसान बनाती है. भौंहों के बालों को लंबे समय तक सेट रखती है. दौड़ते समय जांघों की रगड़ से बचाव करती है. चाफिंग वाली जगहों पर लगाने से जलन नहीं होती. पुरुषों में निप्पल चाफिंग से सुरक्षा देती है. नए जूतों के काटने से फफोले बनने से बचाती है. थके पैरों पर लगाने से आराम और रिलैक्सेशन मिलता है. हल्की बॉडी मसाज के लिए यह सुरक्षित और असरदार है. जॉइंट मूवमेंट के दौरान स्किन को खिंचने से बचाती है. योगा करते समय स्किन रगड़ से सुरक्षा देती है. लंबी वॉक में छाले पड़ने से रोकने में मदद करती है. बैकपैक स्ट्रैप से कंधों की रगड़ कम करती है. दरवाज़े के चरचराते कब्ज़ों पर लगाने से आवाज बंद होती है. जमे हुए ताले पर लगाने से वह आसानी से खुल जाते हैं. उंगली में फंसी अंगूठी बिना दर्द निकाली जा सकती है. फंसी हुई ज़िप को स्मूद चलाने में मदद करती है. लेदर जूतों पर लगाने से चमक और सुरक्षा मिलती है. बैग और बेल्ट जैसे लेदर आइटम्स की उम्र बढ़ाती है. किचन दराजों की आवाज़ और रगड़ कम करती है. स्क्रू और नट्स को जंग से बचाने में सहायक है. लकड़ी की सतह पर लगाने से शाइन और प्रोटेक्शन मिलता है. मोमबत्ती जलाते समय वैक्स फैलने से रोकती है. पेंटिंग से पहले स्किन पर लगाने से दाग नहीं लगते. जार या बोतल खोलने में बेहतर ग्रिप देती है. दरवाज़ों की रबर सील को सूखने से बचाती है. मेटल टूल्स पर लगाने से जंग कम लगती है. स्टिकर हटाने में बिना निशान छोड़े मदद करती है. बच्चों के क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में यह सुरक्षित विकल्प है. टाइट जूते पहनते समय आसानी होती है. रबर गैसकेट्स को लचीला बनाए रखती है. बैटरी टर्मिनल पर जंग जमने से बचाती है. सुई में धागा डालते समय स्लिप आसान बनाती है. बेबी मसाज के लिए यह कोमल और सुरक्षित है. डायपर रैश से बच्चों की त्वचा को बचाती है. नवजात शिशुओं की सूखी त्वचा में राहत देती है. बच्चों की खोपड़ी की पपड़ी हटाने में मदद करती है. कान या नाक की पियर्सिंग केयर में सहायक है. हल्की जलन या रैशेज में स्किन को शांत करती है. बुखार में होने वाली ड्राई स्किन को नमी देती है. सर्दी के समय सूखी नाक में आराम देती है. स्टेज पर होंठों को दांतों से चिपकने से रोकती है. मेकअप बेस के रूप में लगाने से मेकअप लंबे समय तक रहता है. इमरजेंसी में यह ऑल-इन-वन स्किन प्रोटेक्टर की तरह काम करती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)