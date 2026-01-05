विज्ञापन

ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा से जानिए क्या टूथपेस्ट लगाने से ब्लैकहेड्स निकल जाते हैं?

Beauty Tips: NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' में आज का सवाल है- क्या टूथपेस्ट लगाने से ब्लैकहेड्स निकल जाते हैं? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

चेहरे से ब्लैकहेड्स कैसे साफ करें?

How to remove Blackheads: ब्लैकहेड्स होना एक आम समस्या है. लेकिन इनकी वजह से स्किन डल, ड्राई और बेजान नजर आने लगती है. ऐसे में फिर लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए अलग-अलग तरीके और घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. इन्हीं में से एक है टूथपेस्ट का इस्तेमाल. कई लोग खासकर नाक और गाल पर टूथपेस्ट लगाकर ब्लैकहेड्स निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये तरीका वाकई असर दिखाता है? NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' में जबलपुर से शिप्रा का भी यही सवाल है. शिप्रा पूछती हैं कि क्या टूथपेस्ट लगाने से ब्लैकहेड्स निकल जाते हैं? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब- 

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर स्किन और ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा ने बताया, 'नहीं. टूथपेस्ट दांतों के लिए बनाया जाता है, न कि चेहरे की नाजुक त्वचा के लिए. इससे ब्लैकहेड्स नहीं निकलते हैं, उल्टा टूथपेस्ट चेहरे की स्किन के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. इसमें मौजूद केमिकल्स स्किन को जला सकते हैं, जिससे लालिमा, जलन और बाद में दाग-धब्बे तक हो सकते हैं.'

चेहरे पर नमक रगड़ने से क्या होता है?

कई लोग टूथपेस्ट में थोड़ा नमक मिलाकर भी ब्लैकहेड्स निकालने की कोशिश करते हैं. इसे लेकर ब्यूटी एक्सपर्ट कहती हैं, 'यह तरीका भी गलत है. नमक बहुत खुरदरा होता है. चेहरे पर नमक रगड़ने से स्किन पर माइक्रो कट्स यानी छोटे-छोटे घाव बन जाते हैं. ये घाव बाद में जलन, पिंपल्स और काले निशानों का कारण बन सकते हैं. इससे ब्लैकहेड्स कम होने की बजाय समस्या और बढ़ सकती है.

फिर ब्लैकहेड्स हटाने का सही तरीका क्या है?

भारती तनेजा बताती हैं कि ब्लैकहेड्स के लिए जेंटल और सेफ केयर सबसे जरूरी है. इसके लिए- 

  • हफ्ते में एक बार हल्की भाप लें, जिससे पोर्स खुल सकें.
  • इसके बाद ओट्स पाउडर और दही मिलाकर बहुत हल्के हाथ से नाक और ठोड़ी पर स्क्रब करें.
  • ज़्यादा जोर न लगाएं और नाखून से ब्लैकहेड्स निकालने की कोशिश बिल्कुल न करें.
इन बातों का भी रखें ध्यान 

भारती तनेजा आगे कहती हैं, रोजाना चेहरा साफ रखना, हल्का क्लींजर इस्तेमाल करना और सनस्क्रीन लगाना भी बेहद जरूरी है. धूप में बिना सुरक्षा निकले तो पोर्स की समस्या और बढ़ सकती है. ऐसे में इन बातों का भी ध्यान रखें. वहीं, अगर ब्लैकहेड्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप स्किन एक्सपर्ट की सलाह के बाद सैलिसिलिक एसिड जैसे बीटा-हाइड्रॉक्सी एसिड (BHA) का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. 

चेहरे की स्किन बेहद नाजुक होती है, ऐसे में इसपर किसी भी तरह का नुस्खा आजमाने से पहले एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहद जरूरी है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

