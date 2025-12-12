विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दियों में मेथी खाने के क्या फायदे हैं?

Methi Khane Ke Fayde: यहां जानें सर्दियों में मेथी खाने से कौन-कौन से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
सर्दियों में मेथी खाने के क्या फायदे हैं?
Methi kab khana chahiye

Methi Khane Ke Fayde: मेथी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, के, फाइबर और कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. इतना ही नहीं, इसके गर्म तासीर वाले गुण सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्मी भी देते हैं और कई मौसमी बीमारियां जैसे खांसी-जुकाम, जोड़ों का दर्द, थकान और पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं. यहां जानें सर्दियों में मेथी खाने से कौन-कौन से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है.

मेथी खाने से क्या होता है?

इम्यूनिटी: सर्दी के मौसम में बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. मेथी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जिससे खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: क्या सर्दी में चने खाने चाहिए? क्या चना गर्म होता है या ठंडा?

जोड़ों में दर्द: ठंड के मौसम में जोड़ों में दर्द और अकड़न बढ़ जाती है. ऐसे में मेथी का सेवन इस समस्या से राहत दिला सकता है क्योंकि इसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो सूजन कम करके दर्द में आराम देते हैं.  बुजुर्गों के लिए यह बेहद फायदेमंद मानी जा सकती है.

ब्लड शुगर: मेथी के दानों में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मददगार साबित हो सकता है. सर्दी के मौसम में मीठे और भारी खाद्य पदार्थ अधिक खाए जाते हैं, ऐसे में मेथी डायबिटीज मरीजों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

गर्माहट: मेथी की तासीर गर्म होती है, जो ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखती है. यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें ठंड जल्दी लगती है, हड्डियों में दर्द होता है या जिनके हाथ–पैर ठंडे रहते हैं. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Methi Khane Ke Fayde, What Happens If We Drink Methi Water Daily, Methi Khane Ke Fayde Hindi Me, What Are The Benefits Of Eating Methi, Methi Khane Ka Tarika
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com