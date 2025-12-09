विज्ञापन
मेथी की सब्जी झटपट कैसे बनाएं? Methi की सब्जी खाने के फायदे

Methi Ki Sabji: ठंड के मौसम में मेथी की सब्जी न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती है. इन लोगों को जरूर करना चाहिए इस सब्जी का सेवन.

आज क्या बनाऊं: मेथी की सब्जी झटपट कैसे बनाएं? Methi की सब्जी खाने के फायदे
Methi Ki Sabji: कैसे बनाएं मेथी की सब्जी.

सर्दियों का मौसम आते ही मेथी आपको भारतीय किचन में आसानी से मिल जाएगी. यह हरी पत्तेदार सब्जी न केवल अपने अनूठे, हल्के कड़वे स्वाद के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी हैं. मेथी की तासीर गर्म होती है इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में करना बेहद फायदेमंद माना जाता है. आपको बता दें कि मेथी में (Fenugreek) फाइबर, आयरन, विटामिन के, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स  जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं मेथी की सब्जी.

कैसे बनाएं मेथी की सब्जी- (How To Make Methi Ki Sabji)

मेथी की सब्जी बनाने के लिए, सबसे पहले मेथी के पत्तों को अच्छी तरह धोकर काट लें. तेल गर्म करके उसमें जीरा, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाया जाता है. फिर कटी हुई मेथी डालकर नमक और अन्य मसाले मिलाए. सब्जी को तब तक पकाएं जब तक इसका पूरा पानी सूख न जाए. पत्ते नरम हो जाएं. यदि आपको मेथी का कड़वापन कम करना है, तो आप सब्जी में थोड़ी सी चीनी, बेसन या टमाटर की प्यूरी मिला सकते हैं, क्योंकि टमाटर का खट्टापन कड़वेपन को संतुलित करने में मदद कर सकता है. आप इसमें आलू को भी मिक्स कर सकते हैं.

मेथी की सब्जी खाने के फायदे- (Methi Khane Ke Fayde)

1. पाचन- 

मेथी में मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त करने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. 

2. ब्लड शुगर- 

डायबिटीज के मरीजों के लिए मेथी एक दवा की तरह काम करती है. इसमें मौजूद गैलेक्टोमैनन ब्लड शुगर को कम करने में मददगार है. 

3. हार्ट- 

मेथी दिल के जोखिम को कम करने में भी मददगार है. 

4. हड्डियों- 

मेथी में विटामिन के पाया जाता है जो कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है.

5. सर्दी-खांसी- 

मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन शरीर को गर्मी देता है और सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है. 

