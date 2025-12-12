विज्ञापन
क्या सर्दी में चने खाने चाहिए? क्या चना गर्म होता है या ठंडा?

Chana Khane Ke Fayde: यहां जानें सर्दियों में रोज एक मुट्ठी चना खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं और यह आपकी सेहत के लिए क्यों इतना जरूरी है.

What are the benefits of eating chickpeas?

Chana Khane Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में गर्म और पौष्टिक चीजों का शामिल करना बेहद जरूरी हो जाता है. शरीर को गर्म रखने, ऊर्जा बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए आप चने को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. एक मुट्ठी चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. यहां जानें सर्दियों में रोज एक मुट्ठी चना खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं और यह आपकी सेहत के लिए क्यों इतना जरूरी है.

ठंड में चना खाने के फायदे

गर्माहट: ठंड के मौसम में चना शरीर को गर्म रखने में मदद कर है.  इसमें मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे ठंड में शरीर गर्म और सक्रिय महसूस करता है. 

पेट:  चना फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत दिला सकता है. सर्दियों में जब कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, तब रोजाना एक मुट्ठी चना खाने से पेट को साफ रखा जा सकता है और पाचन को बेहतर बनाया जा सकता है.

वजन: जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए चना खाना फायदेमंद हो सकता है. इसमें फाइबर की ज्यादा मात्रा ओई जाती है जो पेट को देर तक भरा रखकर ज्यादा खाने से बचाती है और वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है.

हार्ट: चने में हेल्दी फैट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और दिल को मजबूत बनाए रखते हैं. नियमित रूप इनका सेवन हार्ट को हेल्दी रखने में बेहद मददगार साबित हो सकता है.

चने की तासीर ठंडी होती है या गर्म?

चने की तासीर गर्म होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

