चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी थोप लेने से मुंहासों से नहीं मिलेगा छुटकारा, डॉक्टर की सुन लें नहीं तो पड़ेगा पछताना

How to get glowing skin naturally: जब भी बात स्किनकेयर या नेचुरल ब्यूटी रूटीन की होती है, तो मुल्तानी मिट्टी का नाम सबसे पहले आता है. मां या दादी के नुस्खों में भी इसका ज़िक्र होता है 'चेहरे पर लगाओ, चमक आ जाएगी', लेकिन क्या वाकई ये हर किसी की स्किन के लिए फायदेमंद है? खासकर जब चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स हों? अगर आप भी हर दूसरे दिन चेहरा चमकाने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं, तो अब ज़रूर रुक जाइए, क्योंकि डॉक्टर ने इस पर कुछ चौंकाने वाली बात कही है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए.

डॉक्टर ने बताया — मुल्तानी मिट्टी का सच (acne treatment tips)

वाराणसी की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. गरिमा ने अपने सोशल मीडिया वीडियो में बताया कि, मुल्तानी मिट्टी चेहरे की चमक और क्लीनअप के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन ये एक्ने का इलाज नहीं है. उन्होंने कहा, मुल्तानी मिट्टी स्किन को ठंडक देती है, ऑयल और डेड सेल्स हटाती है, पर इससे एक्ने कम नहीं होते. अगर आप पहले से एक्ने ट्रीटमेंट पर हैं, तो इसे लगाने से हालात और खराब हो सकते हैं.

मुल्तानी मिट्टी कैसे करें इस्तेमाल? (Multani mitti for acne)

अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो इसे 70–80% सूखने तक ही चेहरे पर रखें. पूरी तरह सुखाने से चेहरे की स्किन टाइट होकर एजिंग के निशान दिखा सकती है.

इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाएं. ज़्यादा इस्तेमाल से स्किन ड्राई और संवेदनशील हो सकती है.

आप चाहें तो इसमें गुलाबजल, दही या एलोवेरा मिलाकर हल्का फेस पैक बना सकती हैं.

इसके फायदे भी कम नहीं हैं (right way to use multani mitti)

इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों के मुताबिक, मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी को सोखकर पोर्स को क्लीन करती है. इससे ब्लैकहेड्स कम होते हैं और चेहरा ठंडा और फ्रेश महसूस होता है.

इसमें मौजूद मिनरल्स स्किन को निखारते हैं और डलनेस को कम करते हैं, लेकिन इसे हर बार 'ऑल-इन-वन' इलाज समझने की गलती ना करें.

आखिर निचोड़ क्या है? (how to use multani mitti for skin whitening)

मुल्तानी मिट्टी चेहरा चमकाने का पुराना और असरदार तरीका जरूर है,

मगर एक्ने का इलाज नहीं — डॉक्टर की सलाह के बिना इसे रैंडम न लगाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

