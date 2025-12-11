विज्ञापन
चेहरे से टैन‍िंग हटाने का जादुई घरेलू तरीका, बस आपको करने है ये छोटा सा काम

How to Remove Dark Spots on Face: आज हम आपको एक ऐसा जादुई घरेलू तरीका बताने जा रहे हैं, जो चेहरे से टैन‍िंंग कम करके स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और साफ बनाने में मदद करता है.

Home Remedies For Dark Spots: हम अपने चेहरे को चमकाने के लिए न जाने क्या-क्या करते हैं. महंगे से महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट और फेशियल का इस्तेमाल करते हैं. हर कोई चेहरे से टैन‍ि‍ंंग हटाना चाहता है. चेहरा हमारी पूरी पर्सनैलिटी का आईना होता है. लेकिन, कई बार धूप, धूल, गलत स्किनकेयर, तनाव, नींद की कमी और हार्मोनल बदलाव की वजह से चेहरा काला पड़ने लगता है. चेहरे पर जमी यह कालिमा न सिर्फ आपकी चमक चुरा लेती है, बल्कि आपको थका हुआ और बड़ा दिखाने लगती है. मार्केट में स्किन लाइटनिंग क्रीम से लेकर महंगे ट्रीटमेंट तक बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इनका असर या तो बहुत देर से दिखता है या फिर साइड इफेक्ट्स का खतरा रहता है. ऐसे में लोग घर की उन नानी-दादी के नुस्खों की ओर जाते हैं, जो पीढ़ियों से चेहरे की रंगत को नेचुरली सुंदर बनाते आए हैं.

Skin care tips: आज हम आपको एक ऐसा जादुई घरेलू तरीका बताने जा रहे हैं, जो चेहरे का कालापन कम करके स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और साफ बनाने में मदद करता है. इसकी खासियत यह है कि यह तरीका बिल्कुल आसान, कम समय लेने वाला और नियमित करने पर बेहद असरदार है. तो चलिए जानते हैं क्या है वो छोटा सा काम, जो आपके चेहरे की रौनक वापस ला सकता है.

चमकदार त्वचा के लिए जादुई घरेलू तरीका: नींबू, हल्दी और एलोवेरा का छोटा सा कमाल

यह तीन चीजें मिलकर स्किन को अंदर से साफ करती हैं और नेचुरल ब्राइटनेस वापस लाती हैं।

1. नींबू

नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड स्किन के डार्क पैच, पिग्मेंटेशन और कालापन कम करने में मदद करता है. यह डेड स्किन को हटाकर स्किन को साफ करता है.

ये भी पढ़ें: सफेद बालों को काला करने के लिए कौन सा तेल लगाएं? ये घरेलू चीजें बना देंगी बालों को जड़ से काला

2. हल्दी-दाग-धब्बे मिटाए

हल्दी एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक होती है. यह स्किन को ग्लो देती है और सनटैन को तेजी से हटाती है और त्वचा को चमकदार बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है.

3. एलोवेरा, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग जेल

एलोवेरा जेल स्किन को ठंडक देता है, त्वचा को मुलायम बनाता है और ग्लो बढ़ाता है. यह टैनिंग हटाने में भी बेहद फायदेमंद है.

कैसे करें इस्तेमाल? (2 मिनट की आसान विधि)

  • एक छोटी कटोरी में
  • 1 चम्मच एलोवेरा जेल
  • आधा चम्मच नींबू का रस
  • एक चुटकी हल्दी को मिलाएं
  • इस पेस्ट को चेहरे पर पतली परत में लगाएं.
  • 10–12 मिनट लगाकर सूखने दें.
  • हल्के गुनगुने पानी से धो लें.
  • इसके बाद कोई हल्का मॉइस्चराइजर लगा लें.

कब तक करें?

  • इस घरेलू नुस्खे को हफ्ते में 3 बार करें.
  • लगभग 10–12 दिन में स्किन साफ, टैन कम और चेहरे की रंगत सुधरने लगेगी.

चेहरे को चमकाने के लिए अन्य घरेलू नुस्खे:

  • घर से निकलते समय हमेशा सनस्क्रीन लगाएं.
  • रात में चेहरा साफ करके ही सोएं.
  • हफ्ते में एक बार स्क्रब जरूर करें.
  • नींबू सेंसिटिव स्किन पर हल्की जलन दे सकता है, इसलिए सबसे पहले पैच टेस्ट करें.

घर की ये तीन साधारण चीजें चेहरे से टैन‍िंंग हटाने का ऐसा जादुई असर दिखा सकती हैं, जिसकी उम्मीद कई बार महंगे प्रोडक्ट भी नहीं दे पाते.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

