क्या डायबिटीज में आलू खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है? जान लीजिए

Can Diabetics Eat Potatoes: डायबिटीज में डाइट का खास ख्याल रखना पड़ता है. हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है. डायबिटीज में कुछ चीजों को खाने की मनाही होती है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे शरीर में शुगर लेवल गड़बड़ा जाता है. डायबिटीज की बीमारी में इंसुलिन बनाने या इस्तेमाल करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल असंतुलित हो जाता है. खासकर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें जैसे चावल, मिठाई और आलू अक्सर सवालों के घेरे में रहती हैं. आलू एक ऐसा फूड है जो लगभग हर किचन में इस्तेमाल होता है. सब्जी हो, पराठा हो या स्नैक्स, आलू हर जगह मौजूद है. लेकिन, डायबिटीज के मरीजों के लिए यह कितना सुरक्षित है? क्या आलू खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है? आइए जानते हैं.

आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या कहता है?

ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) यह बताता है कि कोई फूड्स खाने के बाद ब्लड शुगर कितनी तेजी से बढ़ाता है. आलू का GI हाई होता है, यानी इसे खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है.

उबला हुआ आलू: GI लगभग 78

भुना या तला हुआ आलू: GI और भी ज्यादा

ठंडा किया गया आलू (जैसे आलू चाट): GI थोड़ा कम हो सकता है.

इसका मतलब है कि डायबिटीज के मरीजों को आलू का सेवन संयमित मात्रा में और सही तरीके से करना चाहिए.

डायबिटीज में आलू खाने के नुकसान (Disadvantages of Eating Potatoes in Diabetes)

ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोत्तरी: आलू में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाती है और शुगर लेवल बढ़ा सकती है.

वजन बढ़ने का खतरा: आलू कैलोरी से भरा होता है. ज्यादा मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है, जो डायबिटीज को और बिगाड़ सकता है.

तले हुए आलू: ज्यादा नुकसानदायक फ्रेंच फ्राइज़, आलू टिक्की या चिप्स जैसे तले हुए रूप में आलू डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं.

क्या आलू पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए?

नहीं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आलू को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्मार्ट तरीके से सेवन करना जरूरी है:

उबले या भाप में पके आलू खाएं

छिलके के साथ खाएं, जिससे फाइबर की मात्रा बढ़े.

थोड़ी मात्रा में खाएं और अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर.

तले हुए आलू से बचें.

डायबिटीज में आलू खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है. सही मात्रा, सही तरीका और बैलेंस डाइट के साथ आलू का सेवन किया जा सकता है. अगर आप डायबिटिक हैं, तो अपने डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लेकर ही आलू को अपनी डाइट में शामिल करें.

