विज्ञापन
विशेष लिंक

शौच के लिए उकड़ूं बैठना ज्यादा फायदेमंद या टॉयलेट सीट पर? किसमें जल्दी साफ होता है पेट? जानिए

Pet Saaf Karne Ka Sahi Tareeka: उकड़ूं बैठना और टॉयलेट सीट पर बैठना कौन ज्यादा फायदेमंद है? कौन सा तरीका आपके पाचन तंत्र के लिए बेहतर है. आइए जानते हैं किसमें लगता है सबसे कम समय.

Read Time: 3 mins
Share
शौच के लिए उकड़ूं बैठना ज्यादा फायदेमंद या टॉयलेट सीट पर? किसमें जल्दी साफ होता है पेट? जानिए
Toilet Mein Ukadun Baithna Ke Fayde: शौच करने में आमतौर पर ज्यादा समय नहीं लगता.

Toilet Mein Ukadun Baithna Ke Fayde: हमारे जीवन की छोटी-छोटी आदतें भी सेहत पर बड़ा असर डालती हैं. ऐसी ही एक आदत है शौच का तरीका. आजकल शहरी जीवन में ज्यादातर लोग टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों या पारंपरिक घरों में लोग अब भी उकड़ूं बैठकर शौच करते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों तरीकों में से कौन सा शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है? किसमें पेट जल्दी साफ होता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है? आइए जानते हैं उकड़ूं बैठना और टॉयलेट सीट पर बैठना इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा तरीका आपके पाचन तंत्र के लिए बेहतर है.

ये भी पढ़ें- टॉयलेट में स्मार्टफोन स्क्रॉल करने से 40% तक बढ़ सकता है बवासीर का खतरा, स्टडी में खुलासा

शौचालय में बैठने का समय

अमेरिका में हुए नये अध्ययन में 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के 125 वयस्कों पर की गई स्टडी से पता चला है कि टॉयलेट में मोबाइल स्क्रोल करने से बाबासीर का खतरा 40 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.  हाल ही में यह नया अध्ययन शौचालय में बिताए गए समय और बवासीर से पीड़ित होने के बीच संबंध का अध्ययन करने वाला पहला अध्ययन नहीं है. वर्ष 2020 में, तुर्किये में हुए एक अध्ययन में पाया गया था कि शौचालय में पांच मिनट से ज्यादा समय बिताना बवासीर का कारण बन सकता है.

शौच के लिए कैसे बैठें उकड़ूं या टॉयलेट सीट पर?

शौच करने में आमतौर पर ज्यादा समय नहीं लगता.एक अध्ययन में पाया गया कि स्वस्थ वयस्कों को टॉयलेट सीट पर बैठकर शौच करने में औसतन दो मिनट लगते हैं, जबकि उकड़ूं बैठकर शौच करने में केवल 51 सेकंड लगते हैं.

इजराइल में 2008 में 500 वयस्कों पर सर्वे किया गया और पाया गया कि उनमें से आधे से ज्यादा (52.7 प्रतिशत) शौचालय में किताबें या अखबार पढ़ते हैं. यह भी पाया गया कि शौचालय में किताबें या अखबार पढ़ने वाले लोग वहां बहुत ज्यादा समय बिताते हैं.

ये भी पढ़ें- अरहर दाल खाने के फायदे और नुकसान, जानें किन लोगों को नहीं खानी चाहिए

बवासीर से बचने के तरीके:

अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं. ज्यादा मात्रा में फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
इससे मल त्याग करना आसान हो जाता है और जोर लगाने की आवश्यकता भी कम हो जाती है-जिससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए.

हालांकि, नई स्टडी पिछले प्रमाणों की पुष्टि करती है कि शौचालय में बैठने का समय कम करने से भी मदद मिल सकती है. इसलिए, अपने स्मार्टफोन को शौचालय के बाहर छोड़कर ध्यान भटकाने से बचना एक अच्छा विचार है. अगर आपको कोई चिंताजनक लक्षण महसूस हो, जैसे मल में ब्लड, गुदा में नयी गांठ, या मल त्याग करते समय दर्द, तो आपको आगे की जांच और इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Squatting, Best Position For Pooping, Squatting Toilet Benefits, Toilet Posture For Healthy Digestion, Squatting Vs Toilet Seat For Constipation, Natural Way To Clear Bowels, Squatting For Better Elimination, Is Squatting Better Than Sitting For Defecation, Which Toilet Posture Clears The Stomach Faster, How Squatting Helps With Constipation, Toilet Seat Ya Ukadun Baithna, Pet Saaf Karne Ka Sahi Tareeka, Ukadun Baithne Ke Fayde, Toilet Posture Se Pet Saaf Kaise Hota Hai, Shauch Ke Liye Squat Karna Ya Toilet Seat, Is Squatting Better For Digestion Than Sitting
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com