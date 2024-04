कभी भी नहा लेते हैं आप? तो हो जाएं सावधान! जानिए क्या है नहाने का सही समय और किस वक्त बिल्कुन न करें स्नान | Rules of Ayurvedic bathing

Best Time To Take Bath: नहाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?

Best Time To Take Bath: नहाना लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा होता है. जो आपको शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी फ्रेश फील करवाता है. इतना ही नहीं नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इनफार्मेशन (NCBI) में छपी एक रिसर्च के मुताबिक नहाने से मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में सुधार होता है. वहीं हर दिन नहाने वाले लोगों में दूसरों की अपेक्षा दर्द, स्ट्रेस और डिप्रेशन के लक्षण भी कम होते हैं. लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जो किसी भी समय पर नहाने चल देते हैं. जबकि आयुर्वेद के अनुसार नहाने का सही समय (Best time for bath) भी होता है. किसी भी समय नहाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि किस समय नहाना सही है और किस समय गलत.

क्या है नहाने का सही समय और कब नहीं नहाना चाहिए (Best Time to Bath According to Ayurveda And When Not to Bath)

आयुर्वेद के अनुसार स्नान