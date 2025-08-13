विज्ञापन

मनोज बाजपेयी की पत्नी की 10 फोटो, अजय देवगन- ऋतिक रोशन की रह चुकी हैं हीरोइन

क्या आप जानते हैं मनोज बाजपेयी की वाइफ भी एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, आइए दिखाते हैं उनकी वाइफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें.

मनोज बाजपेयी की पत्नी की 10 फोटो, अजय देवगन- ऋतिक रोशन की रह चुकी हैं हीरोइन
मनोज बाजपेयी की वाइफ की 10 स्टनिंग फोटो
नई दिल्ली:

23 अप्रैल 1969 को बिहार के चंपारण जिले के एक गांव बेलवा में जन्में बॉलीवुड के उम्दा एक्टर मनोज बाजपेयी ने छोटी सी जगह से निकलकर माया नगरी का सफर तय किया. अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर को देखकर उन्होंने 9 साल की उम्र में ही एक्टर बनने का फैसला किया और 1994 में आई बैंडिट क्वीन से डेब्यू किया. उनकी पहली शादी दिव्या नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन दो महीने में ही उनका तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना रजा से शादी की. आखिर मनोज बाजपेई की वाइफ कौन हैं और क्या करती हैं आइए आपको बताते हैं.

मनोज बाजपेयी की वाइफ का नाम शबाना रजा है, जिन्हें बॉलीवुड में नेहा नाम से जाना जाता हैं, उन्होंने 1998 में बॉबी देओल की फिल्म करीब से डेब्यू किया था.

मनोज बाजपेयी और शबाना रजा की मुलाकात करीब फिल्म की रिलीज के बाद हुई थी. डायरेक्टर हंसल मेहता ने अपने टीवी शो के 100 एपिसोड पूरे होने पर एक पार्टी रखी थी, इस पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई.

शबाना रजा की पहली फिल्म करीब फ्लॉप हो गई थी, वह थोड़ा डिप्रेशन में थी, इसलिए पार्टी में वो बिना मेकअप के बालों में तेल लगाए और आंखों में चश्मा लगाए पहुंच गईं. शबाना की इसी सादगी को देखकर मनोज का दिल उन पर आ गया.

शबाना रजा ने अपने फिल्मी करियर में होगी प्यार की जीत, फिजा, राहुल और आत्मा जैसी फिल्मों में काम किया, फिजा फिल्म में वो ऋतिक रोशन के अपोजिट नजर आई थीं. 

8 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2006 में मनोज बाजपेयी और शबाना रजा ने शादी की, इसके बाद 2011 में उनकी बेटी का जन्म हुआ, उनकी बेटी का नाम अवा नायला बाजपेयी हैं.

शबाना रजा ने 2009 में फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपने परिवार का ध्यान रखने लगीं, हालांकि इंडस्ट्री से वो अब भी जुड़ी हुई हैं और फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में काम करती हैं, उन्होंने मनोज बाजपेयी की फिल्म भैया जी को प्रोड्यूस किया.

वहीं, मनोज बाजपेयी की बात की जाए तो वो फैमिली मैन सीजन 2 वेब सीरीज में नजर आए थे, जिसमें उनके एक्टिंग को खूब सराहा गया.

मनोज बाजपेयी का फिल्मी करियर बहुत संघर्ष से भरा रहा है, NSD में तीन बार रिजेक्ट होने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुके थे ,इसके बाद वो दिल्ली से मुंबई आ गए.

मनोज बाजपेयी टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं, स्वाभिमान सीरियल में उन्होंने ऐसा रोल प्ले किया कि महेश भट्ट ने उन्हें मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया.

रामगोपाल वर्मा की सत्या फिल्म ने मनोज बाजपेयी के करियर को बड़ा ब्रेक दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा और सरकार, राजनीति, अय्यारी, सत्याग्रह जैसा कई बेहतरीन फिल्में की. 

Manoj Bajpayee, Manoj Bajpayee Wife Photos
