मेरी एक किडनी आपके नाम...प्रेमानंद महाराज को किडनी देना चाहते हैं शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा

Raj Kundra kidney offer: 60 करोड़ रुपये की ठगी के केस में फंसे राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी इन दिनों कानूनी सुर्खियों में हैं, लेकिन इसी बीच दोनों वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. यह मुलाकात एक भावुक मोड़ पर पहुंची, जब राज कुंद्रा ने महाराज को अपनी एक किडनी देने का ऑफर दे दिया.

गुरु की सेहत जानकर लिया फैसला (Premanand Maharaj kidney problem)

प्रेमानंद महाराज ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके दोनों किडनी पिछले 10 साल से खराब हैं, फिर भी वे ईश्वर के नाम और भक्ति से जीवन जी रहे हैं. यह सुनकर राज कुंद्रा भावुक हो गए और बोले...मैं पिछले दो साल से आपको फॉलो कर रहा हूं. आपके वीडियोज़ से मेरी हर शंका का जवाब मिल जाता है. अगर मैं मदद कर सकता हूं, तो मेरी एक किडनी आपकी है. शिल्पा शेट्टी भी पति की इस भावुक पेशकश से हैरान रह गईं.

महाराज का जवाब (Shilpa Shetty Vrindavan visit)

महाराज ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा, बस इतना काफी है कि आप खुश रहें. जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आता, हम किडनी के कारण नहीं जाएंगे, लेकिन आपका यह भाव मैं दिल से स्वीकार करता हूं. बातचीत के दौरान शिल्पा ने भी 'राधा' नाम जपने के महत्व के बारे में पूछा, जिस पर महाराज ने बताया कि यह साधना जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकती है.

कौन हैं प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj devotees)

प्रेमानंद महाराज देशभर में लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र हैं. क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी उनके नियमित अनुयायियों में शामिल हैं. उनका जीवन भगवान राधा-कृष्ण की भक्ति, प्रेम और विश्वास पर आधारित है. उनके प्रवचन ऑनलाइन लाखों लोग सुनते हैं.

60 करोड़ का केस और विवाद (Raj Kundra fraud case)

इसी मुलाकात के दिन यह खबर भी सुर्खियों में रही कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर एक मुंबई के बिजनेसमैन ने 60 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया है. मामला Best Deal TV Pvt Ltd के एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील से जुड़ा है. दंपति ने सभी आरोपों को बेसलेस और दुर्भावनापूर्ण बताया है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा