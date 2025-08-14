लियाम लिविंगस्टोन ने मचाया गदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

Liam Livingstone Record: मेन्स हंड्रेड 2025 में स्पिनर रशीद खान के खिलाफ लियाम लिविंगस्टोन ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की. लिविंगस्टोन ने केवल 27 गेंदों में 69 रन की पारी खेली. यही नहीं लियाम लिविंगस्टोन ने स्पिनर रशीद खान के खिलाफ 5 गेंद पर 26 रन बनाकर धमाका किया. हंड्रेड 2025 के 10वें लीग मैच बर्मिंघम फीनिक्स की ओऱ से खेल रहे लिविंगस्टोन ने ओवल इन्विंसिबल्स के खिलाफ 27 गेंदों में 69 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए. लिविंगस्टोन ने इस मैच में रशीद खान के खिलाफ 8 गेंदों पर 32 रन बनाए औऱ साथ ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

लिविंग्स्टोन अब टी-20 क्रिकेट में राशिद खान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने राशिद के खिलाफ टी-20 में 200 रन कूट दिए हैं और वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. (Rashid Khan sets unwanted record in The Hundred after costly spell)

T20 में रशीद खान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन (Most runs against Rashid Khan in T20)

लियाम लिविंगस्टोन – 200 रन

कीरोन पोलार्ड – 125 रन

सूर्यकुमार यादव – 124 रन

संजू सैमसन – 121 रन

इतना ही नहीं लिविंगस्टोन T20 में रशीद खान के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. लिविंगस्टोन ने राशिद के खिलाफ 21 छक्के लगाए हैं जो एक रिकॉर्ड है.

टी-20 में राशिद खे खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज(Most sixes against Rashid Khan in T20)

लियाम लिविंगस्टोन – 21

क्रिस गेल – 12

कीरोन पोलार्ड – 9

आंद्रे रसेल – 9

शिमरॉन हेटमायर – 8

इसके अलावा राशिद खान 'द हंड्रेड' में किसी गेंदबाज़ की ओऱ से एक मैच में सबसे ज्याद रन देने वाले गेंदबाज बन गए हैं. बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ मैच में राशिद ने 4 ओवर में 59 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले पाए.

द हंड्रेड में किसी गेंदबाज़ द्वारा दिए गए सर्वाधिक रन (Most runs conceded by a bowler in The Hundred)

राशिद खान - चार ओवर - 59 रन - कोई विकेट नहीं

डी वीज़ - चार ओवर - 53 रन - एक विकेट

डीए पेन - चार ओवर - 53 रन - एक विकेट

एसटी फिन - तीन ओवर - 51 रन - दो विकेट

सीपी वुड - चार ओवर - 49 रन - कोई विकेट नहीं

मैच की बात करें तो फ़ीनिक्स की टीम मैच को 4 विकेट से जीतने में सफल रही. पहले ओवल इंविंसिबल्स ने बल्लेबाजी की थी और 100 गेंद पर 8 विकेट पर 180 रन बनाए थे जिसके बाद बर्मिंघम फ़ीनिक्स की टीम दो गेंद रहते 6 विकेट पर 1832 रन बनाकर मैच को जीत लिया. बता दें कि 'द हंड्रेड' के स्टेट्स टी-20 में ही जोड़े जाते हैं.