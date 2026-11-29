ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. अखरोट तो आपने खाया ही होगा. सर्दी में घर में अखरोट आते ही हैं. दादी-नानी कहती हैं, अखरोट खाओ, दिमाग तेज होगा. लेकिन अखरोट खाने का सही तरीका क्या है? सूखा खाएं, या भिगोकर खाएं? हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, अखरोट को हमेशा भिगोकर खाना चाहिए. रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतारकर खाइए और रोज सिर्फ 2 अखरोट काफी हैं. ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है. तो चलिए जानते हैं अखरोट खाने के फायदे.

अखरोट को भिगोकर ही क्यों खाएं?

अखरोट के छिलके में फाइटिक एसिड होता है. ये शरीर को पोषक तत्व सोखने नहीं देता. भिगोने से फाइटिक एसिड निकल जाता है. भिगोने से अखरोट नरम हो जाता है, पचने में आसान हो जाता है.

रोज 2 भीगे अखरोट खाने से क्या होता है?

1. दिमाग तेज-

अखरोट बिल्कुल दिमाग जैसा दिखता है और ये दिमाग के लिए ही सबसे अच्छा माना जाता है. अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है. ये दिमाग की नसों को मजबूत करता है. रोज 2 भीगे अखरोट खाने से याददाश्त तेज होती है.

2. दिल-

अखरोट दिल के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है. अखरोट में गुड फैट होता है. ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. जब बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो नसों में ब्लॉकेज नहीं होगा. हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है.

3. हड्डियां-

अखरोट में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है. ये तीनों चीजें हड्डियों के लिए बहुत जरूरी हैं. रोज भीगे अखरोट खाने से हड्डियां मजबूत हो सकती हैं.

4. पेट साफ-

अखरोट में फाइबर होता है, जो पेट को साफ रखने में मदद करता है. रोज सुबह भीगा अखरोट खाने से पेट साफ होता है कब्ज नहीं होती.

नोट- ये केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं. डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर करें.

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