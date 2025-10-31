विज्ञापन
विशेष लिंक

रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी पीने से क्या होता है?

Garam Pani Ke Fayde: आइए जानते हैं, रोज सुबह गुनगुना पानी पीने के चमत्कारी फायदे क्या हैं?

Read Time: 2 mins
Share
रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी पीने से क्या होता है?
What happens when you drink warm water on an empty stomach in the morning?

Garam Pani Ke Fayde: कुछ हेल्दी हैबिट्स शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक रखने में मदद करती हैं. रोजाना सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना भी इन्ही आदत में से एक है. यह शरीर को अंदर से साफ करने, पाचन सुधारने और ऊर्जा बढ़ाने का बेहद आसान और असरदार उपाय है. रोजाना एक गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखा जा सकता है. आइए जानते हैं, रोज सुबह गुनगुना पानी पीने के चमत्कारी फायदे क्या हैं?

सुबह उठते ही गर्म पानी पीने के क्या फायदे हैं?

पाचन: रोजाना सुबह एक गिलास गुनगुना पानी पीने से पेट को ठीक रखा जा सकता है और गैस, कब्ज या एसिडिटी जैसी समस्या से राहत पाई जा सकती है, अगर आप भी पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं तो सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना एक रामबाण उपाय हो सकता है. 

डिटॉक्स: रोजाना सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने से शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो जाती है जिससे न सिर्फ त्वचा साफ रहती है, बल्कि चेहरे पर चमक आती है और बीमारियों का खतरा भी कम किया जा सकता है. स्किन से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए भी गुनगुना पानी फायदेमंद है.

इसे भी पढ़ें: हल्दी और अदरक की चाय पीने से क्या होगा? सद्गुरु ने बताए 3 बड़े फायदे

वजन: अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो गुनगुना पानी एक अच्छा विकल्प बन सकता है.  गुनगुने पानी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिसका सीधा असर वजन पर दिखाता है और वजन कम हो सकता है. 

इम्यूनिटी: ठंड के मौसम में या गले में खराश होने पर गुनगुना पानी किसी दवा से कम नहीं है. नियमित रूप से गुनगुना पानी पीने से बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी-जुकाम से बचाव किया जा सकता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Warm Water Benefits, Warm Water, Health, Health Benefits Of Drinking Warm Water In The Morning On An Empty Stomach, Health Benefits Of Drinking Warm Water In The Morning
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com